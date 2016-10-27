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Лучшие книжные новинки для детей

27 октября 2016, 18:52 / Культура
  • Опубликовано в №202 от 28.10.2016 

Одна из главных особенностей премии «Книгуру» в том, что произведения, выбранные Советом экспертов, охватывают несколько возрастных категорий. Ведь, как правило, то, что актуально для десятилетнего подростка, уже не будет интересно пятнадцатилетнему, и наоборот. Мы представляем список финалистов, уже ранжированный по рекомендуемому возрасту.

От 10 лет

  • «Год свирепого цыплёнка», Светлана Лаврова.
  • «Старые да малые. Сборник сказок и историй», Никита Марзан.
  • «Один Мальчик», Александр Киселёв.

От 12 лет

  • «Говорящий портрет», Дарья Доцук.
  • «Город Семи Ветров», Екатерина Каретникова, Павел Каретников.
  • «Тайна лесной поляны», Майя Тобоева.
  • «Умник, Белка и Капитан», Цокто Жигмытов, Чингиз Цыбиков.
  • «Куда уходит кумуткан», Евгений Рудашевский.

От 13 лет

  • «Удалить эту запись?», Лариса Романовская.
  • «Я учусь в четвёртом КРО», Ксения Беленкова.
  • «Абсолютно необитаемые», Ая Эн.

От 14 лет

  • «Черти лысые», Артём Ляхович.
  • «Я тебя никогда не прощу», Елена Владимирова.

От 15 лет

  • «Школота», Гузель Нугманова.
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