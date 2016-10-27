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Лучшие книжные новинки для детей
27 октября 2016, 18:52 / Культура
- Опубликовано в №202 от 28.10.2016
Одна из главных особенностей премии «Книгуру» в том, что произведения, выбранные Советом экспертов, охватывают несколько возрастных категорий. Ведь, как правило, то, что актуально для десятилетнего подростка, уже не будет интересно пятнадцатилетнему, и наоборот. Мы представляем список финалистов, уже ранжированный по рекомендуемому возрасту.
От 10 лет
- «Год свирепого цыплёнка», Светлана Лаврова.
- «Старые да малые. Сборник сказок и историй», Никита Марзан.
- «Один Мальчик», Александр Киселёв.
От 12 лет
- «Говорящий портрет», Дарья Доцук.
- «Город Семи Ветров», Екатерина Каретникова, Павел Каретников.
- «Тайна лесной поляны», Майя Тобоева.
- «Умник, Белка и Капитан», Цокто Жигмытов, Чингиз Цыбиков.
- «Куда уходит кумуткан», Евгений Рудашевский.
От 13 лет
- «Удалить эту запись?», Лариса Романовская.
- «Я учусь в четвёртом КРО», Ксения Беленкова.
- «Абсолютно необитаемые», Ая Эн.
От 14 лет
- «Черти лысые», Артём Ляхович.
- «Я тебя никогда не прощу», Елена Владимирова.
От 15 лет
- «Школота», Гузель Нугманова.
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