Лучшие книжные новинки для детей

Опубликовано в №202 от 28.10.2016

Одна из главных особенностей премии «Книгуру» в том, что произведения, выбранные Советом экспертов, охватывают несколько возрастных категорий. Ведь, как правило, то, что актуально для десятилетнего подростка, уже не будет интересно пятнадцатилетнему, и наоборот. Мы представляем список финалистов, уже ранжированный по рекомендуемому возрасту.

От 10 лет

«Год свирепого цыплёнка», Светлана Лаврова .

. «Старые да малые. Сборник сказок и историй», Никита Марзан.

«Один Мальчик», Александр Киселёв.

От 12 лет

«Говорящий портрет», Дарья Доцук .

. «Город Семи Ветров», Екатерина Каретникова, Павел Каретников .

. «Тайна лесной поляны», Майя Тобоева .

. «Умник, Белка и Капитан», Цокто Жигмытов, Чингиз Цыбиков.

«Куда уходит кумуткан», Евгений Рудашевский.

От 13 лет

«Удалить эту запись?», Лариса Романовская .

. «Я учусь в четвёртом КРО», Ксения Беленкова .

. «Абсолютно необитаемые», Ая Эн.

От 14 лет

«Черти лысые», Артём Ляхович .

. «Я тебя никогда не прощу», Елена Владимирова.

От 15 лет