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27 октября 2016, 18:56 / Культура
Светлана Лаврова также один из постоянных членов жюри Премии имени Владислава Крапивина. Фото: ngonb.ru

Светлана Лаврова также один из постоянных членов жюри Премии имени Владислава Крапивина. Фото: ngonb.ru

  • Опубликовано в №202 от 2810..2016 

Продолжается голосование за лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру». В этом году в список финалистов вошли 15 произведений. В коротком списке есть и книга екатеринбургского писателя Светланы Лавровой — «Год свирепого цыплёнка».

Светлана Лаврова уже побеждала в «Книгуру» — было это в 2013 году. Тогда юные читатели по достоинству оценили её книгу «Куда скачет петушиная лошадь?». Новое произведение Лавровой повествует о городских приключениях школьников, хулиганов, бабушек, бумажной самоделки и доисторического ископаемого. Это ненавязчивый, но вполне наглядный «урок жизни», показывающий читателю, как человек школьного возраста учится решать проблемы общения и взаимопонимания со сверстниками и взрослыми. Как и в предыдущих книгах автора, здесь много шуток, смешных историй. Как Светлана Лаврова однажды рассказывала «ОГ», такое обилие юмора объясняется её профессией — Светлана работает врачом-нейрофизиологом.

Досье "ОГ"

Светлана Лаврова родилась в Свердловске. В 1987 году окончила Свердловский государственный медицинский институт (педиатрический факультет). Работает в Центре «Онкология» (Уральский межтерриториальный нейрохирургический центр им. профессора Д.Г.Шефера). Лауреат премий «Алиса» (за детскую фантастику, «Заветная мечта» (за самое смешное произведение, «Книгуру» (за лучшее художественное произведение.

— Пишу я обычно жизнерадостно и смешно, — говорит Светлана. — Грустного в жизни и так много (не забывайте о месте моей работы). Значит, надо увеличивать количество весёлого всеми силами — и в реальности, и в ноосфере, правда?

Призовой фонд конкурса составляет один миллион рублей: за первое место — пятьсот тысяч, за второе — триста тысяч, за третье — двести тысяч рублей.

В жюри конкурса может войти любой подросток в возрасте от 10 до 16 лет независимо от места проживания.

Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте. Голосование проходит в течение двух месяцев, по его итогам будут выбраны три произведения-победителя.

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