Светлана Лаврова также один из постоянных членов жюри Премии имени Владислава Крапивина. Фото: ngonb.ru

Опубликовано в №202 от 2810..2016

Продолжается голосование за лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру». В этом году в список финалистов вошли 15 произведений. В коротком списке есть и книга екатеринбургского писателя Светланы Лавровой — «Год свирепого цыплёнка».

Светлана Лаврова уже побеждала в «Книгуру» — было это в 2013 году. Тогда юные читатели по достоинству оценили её книгу «Куда скачет петушиная лошадь?». Новое произведение Лавровой повествует о городских приключениях школьников, хулиганов, бабушек, бумажной самоделки и доисторического ископаемого. Это ненавязчивый, но вполне наглядный «урок жизни», показывающий читателю, как человек школьного возраста учится решать проблемы общения и взаимопонимания со сверстниками и взрослыми. Как и в предыдущих книгах автора, здесь много шуток, смешных историй. Как Светлана Лаврова однажды рассказывала «ОГ», такое обилие юмора объясняется её профессией — Светлана работает врачом-нейрофизиологом.

Досье "ОГ" Светлана Лаврова родилась в Свердловске. В 1987 году окончила Свердловский государственный медицинский институт (педиатрический факультет). Работает в Центре «Онкология» (Уральский межтерриториальный нейрохирургический центр им. профессора Д.Г.Шефера). Лауреат премий «Алиса» (за детскую фантастику, «Заветная мечта» (за самое смешное произведение, «Книгуру» (за лучшее художественное произведение.