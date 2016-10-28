Автор


В новом конкурсе Фонда кино участвуют 13 свердловских кинозалов

28 октября 2016, 18:03 / Культура
  • Опубликовано в №203 от 29.10.2016

Совсем недавно Фондом кино был объявлен ещё один конкурс по поддержке кинотеатров. Об этом «ОГ» писала в номере за 27 октября. Конкурс распространяется на населённые пункты с количеством жителей до 500 тысяч человек. Теперь стало известно, что возможностью обрести новый, модернизированный зал захотели воспользоваться 13 населённых пунктов нашего региона.

Напоминаем, что по предыдущей программе, где Фонд кино оказывал поддержку городам и сёлам, в которых проживает не больше 100 тысяч человек, в нашей области победителями стали семь территорий. Согласно регламенту, в новом конкурсе от Свердловской области могли принять участие вообще все населённые пункты региона, за исключением лишь Екатеринбурга. Итак, в числе тех, кто подал заявку на конкурс – залы Ревды, Кушвы, Верхнего Тагила, села Сладковское, Бисерти, села Байкалово и другие. Среди участников и один кинотеатр Нижнего Тагила – «Красногвардеец», также поддержки ждёт зал кинотеатра «Восход» в Первоуральске.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

54 минуты назад

В новом конкурсе Фонда кино участвуют 13 свердловских кинозалов
Совсем недавно Фондом кино был объявлен ещё один конкурс по поддержке кинотеатров. Об этом «ОГ» писала в номере за 27 октября. Конкурс распространяется на населённые пункты с количеством жителей до 500 тысяч человек. Теперь стало известно, что возможностью обрести новый, модернизированный зал захотели воспользоваться 13 населённых пунктов нашего региона.

час назад

Анну Каренину убила я
В Екатеринбургском театре юного зрителя проходят гастроли Музыкального театра Карелии. «Золотомасочный» хореограф-постановщик Кирилл Симонов привёз на Урал жемчужину театра – балет «Анна Каренина» на музыку Родиона Щедрина.

3 часа назад

В Екатеринбурге открылась выставка фотографа Захарова
В екатеринбургском Доме журналистов сегодня, 28 октября, открылась выставка фотожурналиста департамента информполитики губернатора Свердловской области Андрея Захарова.

27 октября 2016

Наши люди
Светлана Лаврова — один из главных претендентов на победу в «Книгуру»

27 октября 2016

Лучшие книжные новинки для детей
Одна из главных особенностей премии «Книгуру» в том, что произведения, выбранные Советом экспертов, охватывают несколько возрастных категорий

27 октября 2016

«Времена несут перемены...»
Самое яркое событие в мире литературы за прошедший месяц — присуждение Нобелевской премии Бобу Дилану, на которую он, кстати, пока никак не отреагировал

27 октября 2016

«ТрансЛит» едет по Транссибу
Сегодня в Екатеринбург прибудут участники проекта «ТрансЛит» — российские и британские писатели, музыканты, художники, которые совершают большой тур по Транссибирской магистрали, приуроченный к Году языка и литературы Великобритании и России

27 октября 2016

Владислав Крапивин номинирован на премию памяти Астрид Линдгрен
Стали известны кандидаты на Международную литературную премию памяти Астрид Линдгрен за 2017 год.

27 октября 2016

О «Большой» и «маленькой»
Создатель «Большой книги» и «Книгуру» — о кухне крупнейших литературных премий и их миссии

26 октября 2016

«Тёплый» сезон. Уральский акцент
Обзор коллекций осень/зима уральских дизайнеров.

Последние новости
Что было раньше