В новом конкурсе Фонда кино участвуют 13 свердловских кинозалов

Опубликовано в №203 от 29.10.2016

Совсем недавно Фондом кино был объявлен ещё один конкурс по поддержке кинотеатров. Об этом «ОГ» писала в номере за 27 октября. Конкурс распространяется на населённые пункты с количеством жителей до 500 тысяч человек. Теперь стало известно, что возможностью обрести новый, модернизированный зал захотели воспользоваться 13 населённых пунктов нашего региона.

Напоминаем, что по предыдущей программе, где Фонд кино оказывал поддержку городам и сёлам, в которых проживает не больше 100 тысяч человек, в нашей области победителями стали семь территорий. Согласно регламенту, в новом конкурсе от Свердловской области могли принять участие вообще все населённые пункты региона, за исключением лишь Екатеринбурга. Итак, в числе тех, кто подал заявку на конкурс – залы Ревды, Кушвы, Верхнего Тагила, села Сладковское, Бисерти, села Байкалово и другие. Среди участников и один кинотеатр Нижнего Тагила – «Красногвардеец», также поддержки ждёт зал кинотеатра «Восход» в Первоуральске.