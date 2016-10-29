Открылось первое на Урале музыкальное училище

Концертный зал Маклецкого торжественно открылся 14 ноября 1900 года. В разное время в нём выступали Шостакович, Прокофьев, Ойстрах и Нейгауз. Фото: uralmuzuch.ru

Опубликовано в №203 от 29.10.2016

100 лет назад (в 1916 году) по решению главной дирекции отделения Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) Екатеринбургские музыкальные классы были преобразованы в музыкальное училище.

История создания Екатеринбургского музыкального училища восходит ко второй половине XIX века. Ещё в 1870-х годах в Екатеринбурге появился первый музыкальный кружок, который объединил всех неравнодушных к музыке. Училища вполне могло бы и не быть, если бы не директор Екатеринбургского отделения Сибирского банка, депутат городской думы, почётный гражданин города Илья Захарович Маклецкий, который решил построить первый концертный зал. Так, в 1900 году на улице Клубной (сейчас — Первомайская) по проекту архитектора Юлия Дютеля было построено специальное здание с прекрасным концертным залом для выступлений музыкального кружка.

В 1912 году этот зал выкупил другой меценат — Дмитрий Соломирский и преподнёс его в дар созданному на основе музыкального кружка Екатеринбургскому отделению Императорского Русского музыкального общества. В новых Музыкальных классах, которые возглавил воспитанник Петербургской консерватории Василий Цветиков, были открыты три отделения: фортепианное, сольного и хорового пения, игры на духовых и струнных инструментах.

К 1916 году в Музыкальных классах было уже пять отделений и 172 учащихся. Положительная оценка уровня подготовки молодых музыкантов создала возможность перехода учебного заведения в более высокий статус — преобразования Музыкальных классов в первое на Урале музыкальное училище. Возглавил его выпускник Петроградской консерватории пианист Борис Лазарев. Имя великого русского композитора Петра Ильича Чайковского учебному заведению было присвоено позднее — в 1928 году.

— Реорганизация была не случайна, — рассказывает заместитель директора по научно-методической работе Свердловского музыкального училища им. Чайковского Алла Князькова. — Училище являлось логическим продолжением Музыкальных классов. В этих классах могли учиться все желающие, а училище уже целенаправленно выпускало дипломированных специалистов. Отделения тогда остались те же, но немного увеличился педагогический состав — приехали новые педагоги из Петербурга и Москвы.

За всю свою вековую историю училище выпустило несколько тысяч музыкантов, среди них певица Ольга Арефьева, композитор Евгений Родыгин, композитор и саксофонист Владимир Пресняков-старший, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, пианистка и композитор Людмила Лядова, оперный певец Александр Ведерников и многие другие.