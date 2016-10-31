Автор «Ликвидации» снимет «Ненастье» Иванова

Опубликовано в №204 от 01.11.2016

Стало известно, что роман уральского писателя Алексея Иванова «Ненастье» будет экранизировать режиссёр Сергей Урсуляк – автор фильмов «Сочинение ко Дню Победы», «Ликвидация», «Тихий Дон». Об этом сообщил сам режиссёр. Права на экранизацию «Ненастья» выкупил телеканал «Россия-1», на котором и состоится премьера.

В недавнем интервью «ОГ» Алексей Иванов рассказал о кинематографическом ажиотаже вокруг его романа, а также о том, что съёмки сериала, скорее всего, начнутся летом 2017 года.

– Первое предложение по экранизации «Ненастья» я получил ещё до того, как вышла книга, – вспоминал Иванов. – Киностудия хотела купить права, даже не прочитав произведение. Конечно, впопыхах я действовать не стал, а подкопил варианты. В итоге было шесть предложений. Я выбрал канал «Россия», потому что в наше финансово нестабильное время федеральный канал – самый надёжный партнёр. И сейчас уже идёт подготовительная работа.

По предварительным данным, съёмки сериала должны были начаться в конце 2016 года, но как рассказал Сергей Урсуляк, возникла сложность в написании сценария. Сценаристом картины стал Илья Тилькин – он же работал с Сергеем Урсуляком над телесериалом «Тихий Дон». Кстати, к некоторым кинопроектам Алексей Иванов сам пишет сценарии, например, – к восьмисерийному фильму «Тобол», съёмки которого начнутся ещё раньше – в феврале 2017-го.

Поэтому, возможно, написание сценария «Ненастья» пока «не идёт» ещё и потому, что это большая ответственность перед писателем. Хотя сам Алексей Иванов дал авторам кинопроекта полный карт-бланш.

– Я считаю, что при экранизации автору лучше держаться в стороне, – комментировал ситуацию «ОГ» Иванов. – Если ты доверяешь режиссёру, не надо мешать ему, не надо болтаться у него под ногами и дёргать его за рукава. Пусть он делает, как считает нужным. Зона ответственности писателя – роман, а фильм – зона ответственности режиссёра. Я рад, что за этот проект взялся Сергей Урсуляк. Он чувствует нерв времени, его герои всегда живые, а фактура всегда убедительная. Не сомневаюсь, что у него получится отличный фильм. В общем, «кинокартина маслом», как сказал бы Давид Гоцман из «Ликвидации» Урсуляка.