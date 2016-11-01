«Областная газета» запустила совместный проект с «Красной бурдой»
1 ноября 2016, 00:00 / Культура
Рисунок: Максим Смагин
- Опубликовано в №204 от 01.11.2016
Три года назад (в 2013 году) в «Областной газете» появился юмористический раздел, который мы готовим совместно с журналом «Красная бурда».
О боже! Как быстро летит время! Казалось бы, вот только пять минут назад мы договорились сотрудничать, а гляди-ка, три года прошло…
Да, уважаемый наш читатель! Три года назад корифей уральской прессы — «Областная газета» и мастодонт уральского юмора — журнал «Красная бурда» решили сеять вместе разумное, доброе, смешное… И вот, в такой же не по-зимнему ноябрьский день (как сейчас помним — это была пятница), материалы «КБ» чудесным образом появились в «ОГ»… Незамеченным это событие не прошло. Оно всколыхнуло читателей, озадачило редакцию «ОГ» и вселило оптимизм в авторский коллектив «КБ».
Так выглядел дебютный выпуск «Красной бурды» в «Областной газете»
Давно известно (штамп!), что сотрудничество — это хорошо. А трёхлетнее сотрудничество — это очень хорошо. Это целая эпоха в наш скоростной век (очередной штамп!).
Тогда вперёд! Сообща! Будем работать вместе ещё три, четыре, да что там — целых пять лет! Пусть и через столетия наши внуки будут разворачивать «Областную газету», видеть на привычном месте «Красную бурду» и смеяться своим заливистым внучьим смехом.
P.S. Раздел «Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно!» публикуется в «Областной газете» раз в неделю. В этом году — по четвергам. А ещё с нынешнего июля материалы рубрики можно найти на нашем сайте.