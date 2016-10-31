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И дольше века длилась жизнь

31 октября 2016, 17:55 / Культура
Владимир Михайлович Зельдин скончался 31 октября в 9 часов утра на 102-м году жизни. Фото: dailyculture.ru

Владимир Михайлович Зельдин скончался 31 октября в 9 часов утра на 102-м году жизни. Фото: dailyculture.ru

  • Опубликовано в №204 от 01.11.2016

В последний день октября ушёл из жизни Владимир Зельдин – человек, давно и заслуженно ставший легендой. На театральной сцене он дебютировал в 1927 году, в кино – в 1938-м, с 1945 года и до последнего времени служил в Центральном театре Российской армии. До своей кончины Зельдин оставался старейшим из живущих народных артистов СССР и старейшим действующим актёром.

Звания народного артиста Советского Союза в разные годы были удостоены чуть больше тысячи человек. Пожалуй, о большинстве из них мало кто знал и до награждения и после, а тем более сейчас, когда той страны нет уже четверть века. Зельдин же стал действительно народным по факту, а не по наличию удостоверения, ещё 75 лет назад, после того как сыграл одну из главных ролей в фильме «Свинарка и пастух». Он и в новой России успел стать одним из немногих избранных – полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Партнёрша Зельдина по фильму «Свинарка и пастух» Марина Ладынина не снималась в кино с 1954 года. Как объясняли люди, близко её знавшие, она хотела, чтобы её запомнили молодой, и отказывалась играть возрастные роли. Зельдин последний раз появился на съёмочной площадке в 98 лет, а в театре выходил на сцену даже после 100-летнего юбилея. И по-прежнему был великолепен настолько, что даже девушки, годящиеся ему в праправнучки, попадали под обаяние его истинно мужской красоты.

В одном из интервью Владимир Зельдин рассказывал, что, будучи студентом, считал эталоном театрального актёра легенду Малого театра Александра Остужева, смотрел, как играют Ольга Книппер-Чехова, Василий Качалов, Иван Москвин. И это великое счастье, что у актёров начала XXI века была возможность видеть, как живёт свою уникальную жизнь в театре Владимир Зельдин. Очень жаль, что больше такой возможности не будет.

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