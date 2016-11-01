Владимир Путин подписал указ о создании Российского фонда культуры

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры». Учредителем фонда станет Министерство культуры России. Сейчас решается вопрос о том, кто станет председателем фонда.

Российский фонд культуры создан «в целях консолидации усилий государства и гражданского общества по созданию условий для стимулирования населения к творческой самореализации, сохранения культурных ценностей, возрождения культурных традиций, обеспечения популяризации российской культуры и содействия развитию культурного потенциала регионов РФ». Иными словами, фонд должен финансово помогать в реализации важных культурных проектов в регионах.

Одними из первых возможных проектов, которые поддержит фонд, называют создание по стране филиалов Эрмитажа и Русского музея, а также Академии русского балета во Владивостоке.

Сейчас кабинету министров поручено передать Российскому фонду культуры необходимое федеральное имущество, обеспечить его размещение в Москве. Кроме того, необходимо утвердить порядок предоставления ему субсидий, заложить в бюджет на будущий год средства на предоставление фонду субсидий.