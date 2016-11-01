Только один свердловский театр вошёл в число номинантов «Золотой маски»

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

Названы номинанты премии «Золотая маска». В их числе всего один театр из Свердловской области – Екатеринбургский театр оперы и балета с оперой «Кармен» и балетом «Ромео и Джульетта». Он номинирован в 12 категориях.

Отметим, что кроме номинантов, экспертный совет премии составил список самых заметных премьер сезона 2015–2016 годов. В нём отмечены три постановки свердловских театров: «Зойкина квартира» Театра драмы, «Бернарда Альба» Театра музыкальной комедии и «После нас» театра «Провинциальные танцы».

Всего экспертный совет премии отсмотрел 939 спектаклей в 130 городах.

23-й фестиваль «Золотая маска» пройдёт в Москве в феврале-марте-апреле 2017 года. Церемония вручения Российской национальной театральной премии состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.