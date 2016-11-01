Победителя «Большой книги» объявят 6 декабря

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

Лауреаты крупнейшей литературной премии «Большая книга» за 2016 год будут объявлены на торжественной церемонии 6 декабря. На победу претендуют 11 авторов, среди которых двое уральцев – Анна Матвеева и Алексей Иванов.

Тогда же объявят лучших в номинации «Приз зрительских симпатий», проголосовать за понравившуюся книгу можно на сайте премии.

Призовой фонд «Большой книги»: I место – три миллиона рублей, II место – полтора миллиона, III место – миллион.