Следом за Большим

На «Золотую маску» в номинациях на лучшую женскую и мужскую роли в этом году претендуют Ромео (Александр Меркушев) и Джульетта (Екатерина Сапогова). Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №206 от 03.11.2016

Объявлены номинанты XXIII Национальной театральной премии страны – «Золотая маска». В этом году среди претендентов на награды из нашей области лишь Екатеринбургский театр оперы и балета. Зато как представлен: он второй после Большого театра по количеству номинаций. Более того, худ­рук балета нашего театра Вячеслав Самодуров в некоторых номинациях представлен как за работу в Екатеринбурге, так и за спектакль «Ундина», поставленный в Большом театре.

Вообще, шорт-лист «Золотой маски» уже сам по себе триумф Екатеринбургского театра оперы и балета – 12 номинаций (!). Обгоняет в этом показателе наш оперный только Большой театр – у него 24 номинации. В количественном показателе позади екатеринбургского театра остались: Александрийский театр Санкт-Петербурга (9 номинаций), рекордсмен прошлого года – Пермский

театр оперы и балета (7 номинаций). Обогнали мы и Мариинский театр (7 номинаций).

Отметили екатеринбургский театр и за оперу, и за балет. Эксперты «Золотой маски» остановили свой выбор на опере «Кармен» и на балете «Ромео и Джульетта». И обе постановки, помимо прочих, представлены в главной номинации – «Лучший оперный и лучший балетный спектакль».

Особенно нужно акцентировать внимание на балете. Во-первых, в борьбе за «маски» в пяти номинациях схлестнутся сразу два спектакля Вячеслава Самодурова – «Ромео и Джульетта» и балет «Ундина», который хореограф поставил в Большом театре. Во-вторых, за звание лучшего дирижёра Павел Клиничев (с 2010 по 2015 год он был главным дирижёром нашего оперного) будет бороться сам с собой. Других претендентов на награду в этой номинации просто нет. Павла отметили за работу в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Ундина» и «Вариации на тему Франка Бриджа». В-третьих, в номинации «Лучшая мужская роль в балете» посоревнуются сразу два свердловчанина – Игорь Булыцын за роль Меркуцио и Александр Меркушев за роль Ромео.

Но внесём-таки ложку дёгтя. В прошлом году Екатеринбургский театр оперы и балета номинировали аж 15 раз (это был абсолютный рекорд театра), однако, несмотря на оптимистичные прогнозы критиков, театр получил лишь две «утешительные «маски» – одну от критиков, другую за исполнительское мастерство хора (номинацию, придуманную специально для нашего театра)…