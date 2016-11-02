Куда кочует этно?

Фильм «Яптик-Хэсе» режиссёра Эдгара Бартенева о буднях ненецкой семьи Яптик, живущей на полуострове Ямал. Эта картина, безусловно, один из лучших примеров современного этнокино, увидеть её можно будет в рамках специальной программы фестиваля

Опубликовано в №206 от 03.11.2016

В День народного единства в Екатеринбурге будет дан старт III Молодёжному фестивалю «ЭтноКино». Этот ежегодный киносмотр проходит в интернет-формате. В конкурсной программе представлены короткометражные фильмы этнографической тематики, снятые студентами и молодыми авторами России и зарубежья. Отборочная комиссия рассмотрела более 300 фильмов самых разных жанров – от художественных и документальных картин до музыкальных клипов. Десять из них поборются за призы фестиваля.

Диалог через время

«ЭтноКино» продлится в течение всего месяца. Это возможно благодаря формату кинофорума, поскольку все показы перенесены в Интернет – на портал www.ethnofilm.ru.

Получается, что фестиваль «ЭтноКино» не ограничен ни помещением, ни временем, ни особыми финансовыми затратами на размещение гостей и так далее. Более того, онлайн-фестиваль позволяет увидеть кинопрограмму самому широкому кругу зрителей в любой точке мира, с любого устройства, подключённого к Интернету. Там же кинозрители могут обсудить картину, задать вопросы режиссёрам, организаторам.

– Традиционно на конкурс нам прислали много работ из Казахстана, Кыргызстана, Эстонии, – рассказывает директор «ЭтноКино», режиссёр Иван Головнёв. – Есть даже такая экзотика, как Ирландия, например. Отборочной комиссии однозначно было из чего выбрать. А так как авторами картин является молодёжь, то и тенденции в выборе тематики соответствующие. С одной стороны, это картины о существовании этно в современном городе, куда оно сейчас активно кочует. А с другой – те же молодые люди начинают ностальгировать по истории, культуре. Им уже не хватает культурного воздуха у себя в городе, где все одинаковые, все в одной и той же одежде, едят одну пищу, слушают одну музыку… Поэтому молодёжь сегодня совершает очень интересные экспедиционные выезды на свою родину – у удмуртов много таких работ – в ту местность, где когда-то жили их предки. Таким образом они пытаются поговорить со своим прошлым, со своей культурой. Получается своеобразный диалог через время. И оба эти блока примерно равны – что городской, что ностальгическо-сельский. Но общий посыл один – размышление о состоянии этнокультуры и о том, как она взаимодействует с современной цивилизацией. Меня особенно радует, что мы не получили музейных работ в худшем смысле этого слова. Просто любования замершей реальностью – нет. Все всё понимают, этнокино развивается.

Классика и развитие этнокино

В этом году фестиваль будет состоять не только из конкурсной программы, а ещё из четырёх очень насыщенных блоков.

В честь Года российского кино организаторами проекта решено было показать лучшие образцы отечественной этнографической киноклассики. Причём этой теме будет посвящена не только программа в онлайн-формате, где представят фильмы Дзиги Вертова, Владимира Ерофеева, Владимира Шнейдерова, но и очная встреча в Свердловском фильмофонде, которая состоится 7 ноября. Там зрители увидят фильм 1928 года – «Лесные люди». Его снял основатель отечественного этнокино – Александр Литвинов, долгое время творивший на Свердловской киностудии.

Ещё одна любопытная программа, которая станет мостиком от истории к новому этнокино – «ЭтноКиноСовременники». Здесь речь идёт о лучших работах действующих мэтров этнографического кино – Алексея Вахрушева, Эдгара Бартенева, дебютная работа, ставшая визитной карточкой режиссёра Сергея Дворцевого.

Изюминкой фестиваля этого года станет программа мультипликационных фильмов на этническую тематику.

– Мы добавили анимационные картины, чтобы привлечь к фестивалю ещё и детскую аудиторию, и, конечно, вместе с родителями, – продолжает Иван Головнёв. – Чтобы и через эти истории популяризировать наше направление. В этом блоке нам пришло достаточно много работ, созданных в национальных республиках и автономных округах России. Мы сделали вывод, что всё больше на территориях, где есть эта национальная, этническая особенность, начинают спонсировать, поощрять и продвигать такие проекты. Регионы наконец-то обратили внимание на свою специфику, что, естественно, очень важно для развития этнокино в целом.