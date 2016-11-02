«Словно так и было задумано»

Екатеринбург. 11 ноября 2013 года. Президент России Владимир Путин прилетел в Екатеринбург на межрегиональный форум Россия – Казахстан. Андрей Захаров: «Владимир Владимирович и Евгений Владимирович одновременно посмотрели в объектив моей камеры»

Опубликовано в №206 от 03.11.2016

В екатеринбургском Доме журналистов открылась персональная выставка фотографа департамента информационной политики губернатора Свердловской области Андрея Захарова.

Кроме работы в департаменте, Андрей Захаров является личным фотографом главы региона Евгения Куйвашева. Таких людей коллеги даже называют специальным термином – «личник».

– Свою первую профессиональную фотовыставку я назвал «Пять лет с зеркалкой», – поделился Андрей. – На вернисаже представлены 24 работы в разных жанрах.

В департаменте информполитики губернатора Андрей работает пять лет, а снимать начал буквально с самого детства: получил камеру в подарок и на всю жизнь полюбил это дело. После профильного профтехучилища, где учился специальностям фотографа и видеооператора, окончил УПИ и тринадцать лет проработал на телевидении – видеооператором на «Четвёрке», «Десятке» и других местных телеканалах. Вернулся к фотографии уже в 2011-м.

На его снимках можно увидеть и Президента Российской Федерации Владимира Путина, и председателя правительства России Дмитрия Медведева, и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также свердловских политических деятелей – Евгения Куйвашева, Эдуарда Росселя, Александра Мишарина. А также многих других известных людей (к примеру, уральского боксёра Сергея Ковалёва). Больше фотографий можно увидеть тут.

Екатеринбург. 18 мая 2013 года. Андрей Захаров: «Этот снимок сделан в Храме-на-Крови во время визита патриарха Кирилла. Там было много людей и много взглядов, но, помню, что меня очень поразил взгляд священнослужителя, который стоит в центре. Я делал выбор на выставку примерно из трёхсот фотографий и оставил эту только из-за взгляда – он меня пленил». Фото: Андрей Захаров

– Две мои любимые фотографии – это девушка с курсантом и снимок, где Владимир Путин и Евгений

Куйвашев идут от самолёта, – рассказал Андрей. – Оба эти снимка мне очень нравятся. Посмотрите, как девушка интересно спряталась за мужской спиной! А президент с губернатором одновременно посмотрели в камеру, словно их об этом кто-то попросил.

Кстати, снимки Андрея Захарова нередко украшают местные СМИ, а также появляются на страницах «Областной газеты».

Екатеринбург. 12 сентября 2012 года. Андрей Захаров: «Это мероприятие было в Театре эстрады. Я совершенно случайно увидел, что девушка спряталась за курсантом, как за стеной. Получается, что солдат стал для неё защитой. Тут можно увидеть сразу несколько смыслов». Фото: Андрей Захаров