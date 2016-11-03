Миша Брусиловский: «У меня впереди целая вечность»

Миша Брусиловский (справа) и Виталий Волович. Фото: Александр Зайцев

Сообщение о кончине художника Миши Брусиловского не стало неожиданностью для тех, кто знал — Миша Шаевич последние полгода был тяжело болен. Он практически не общался с прессой, но журналистам «ОГ» посчастливилось несколько раз побеседовать с ним.

Так получилось, что именно от нашего корреспондента в июне этого года Брусиловский узнал о том, что он удостоен звания «Почётный гражданин Свердловской области»

— Правда? Вы первый человек, кто сообщил мне эту радостную новость, — удивился тогда художник. — Стареньким людям это очень приятно, когда их вспоминают и делают подобные приятные вещи. И это правильно! У молодых есть же молодость и энергия. А к этому ничего больше и надо. Вот же как бывает… В 1959 году переехал в Свердловск и даже не предполагал, что останусь тут на всю жизнь. А было это так: в институте я познакомился с необыкновенным художником с Урала Геннадием Мосиным. Вот и подумал, поеду в Свердловск и встречу там Мосина. Любой художник живёт с амбицией сделать что-то интересное. Если её нет, зачем вообще тогда быть художником?

16 ноября этого года у Миши Шаевича в Екатеринбургском музее изобразительных искусств должна была открыться персональная выставка в честь его 85-летия.

Наш последний разговор с Брусиловским состоялся в августе. На просьбу уделить нам несколько минут, чтобы поговорить об ушедшем из жизни Эрнсте Неизвестном, Миша Шаевич ответил: «Да, пожалуйста, спрашивайте… У меня вообще впереди целая вечность». А потом, рассказывая о своих встречах с Неизвестным вдруг остановился и, обронив «ну, я с вами не прощаюсь», положил телефонную трубку.

За свою долгу жизнь Миша Брусиловский пережил войну, эвакуацию, борьбу с формализмом и фактический запрет на профессию. Это уже потом были персональные выставки в России и за границей, премии, картины, проданные на крупнейших аукционах, попадание в число пятидесяти самых дорогих живущих российских художников.

Восемь лет назад рядом с домом Миши Брусиловского появился памятник «Горожане. Разговор». Вместе с Германом Метелёвым и Виталием Воловичем одним из прототипов стал Брусиловский. «Это странно, когда живой человек может видеть себя, отлитым в бронзе», — заметил по поводу памятника Брусиловский.