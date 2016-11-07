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«У меня впереди целая вечность»
7 ноября 2016, 18:42 / Культура
Картина «Игра в мяч» (1965) в 2006 году была продана на известном аукционе «Сотбис» за 108 тысяч фунтов стерлингов. По нынешнему курсу это примерно 8,5 миллиона рублей
- Опубликовано в №207 от 08.11.2016
Сообщение о кончине художника не стало неожиданностью для тех, кто знал – Миша Шаевич последние полгода был тяжело болен. Он практически не общался с прессой, но журналистам «ОГ» посчастливилось несколько раз побеседовать с ним.
Так получилось, что именно от нашего корреспондента в июне этого года Брусиловский узнал, что он удостоен звания «Почётный гражданин Свердловской области».
– Правда? Вы первый человек, кто сообщил мне эту радостную новость, – удивился тогда художник. – Стареньким людям это очень приятно, когда их вспоминают и делают подобные приятные вещи. И это правильно! У молодых есть же молодость и энергия. А к этому ничего больше и надо. Вот же как бывает… В 1959 году переехал в Свердловск и даже не предполагал, что останусь тут на всю жизнь. А было это так: в институте я познакомился с необыкновенным художником с Урала Геннадием Мосиным. Вот и подумал: поеду в Свердловск и встречу там Мосина. Любой художник живёт с амбицией сделать что-то интересное. Если её нет, зачем вообще тогда быть художником?
Наш последний разговор с Брусиловским состоялся в августе. На просьбу уделить нам несколько минут, чтобы поговорить об ушедшем из жизни Эрнсте Неизвестном, Миша Шаевич ответил: «Да, пожалуйста, спрашивайте… У меня вообще впереди целая вечность». А потом, рассказывая о своих встречах с Неизвестным, вдруг остановился и, обронив «ну, я с вами не прощаюсь», положил телефонную трубку. Больше в СМИ он не появлялся.
За свою долгую жизнь Миша Брусиловский пережил войну, эвакуацию, борьбу с формализмом и фактический запрет на профессию. Это уже потом были персональные выставки в России и за границей, премии, картины, проданные на крупнейших аукционах, попадание в число пятидесяти самых дорогих живущих российских художников.
С Мишей Шаевичем прощались в минувшее воскресенье. Проводить художника в последний путь пришли многие известные свердловчане – Виталий Волович, Сергей Айнутдинов, Павел Креков, Евгений Ройзман, Владимир Шахрин, Леонид Быков, Александр Левин, Владимир Макеранец и многие другие – всего более ста человек. После прощания тело художника кремировали.
Портрет Воловича, 1981 год. Виталий Волович: «Брусиловский – невероятный портретист. Он написал множество замечательных портретов, и я горжусь, что в этом ряду есть несколько моих»
16 ноября должна была открыться выставка, посвящённая 85-летию художника. До неё он не дожил две недели... Всего же за долгую творческую жизнь у Брусиловского было более двадцати персональных выставок в разных странах.
В годовщину со дня смерти художника на доме в Екатеринбурге, где жил Брусиловский, будет установлена мемориальная доска. Это неподалёку от сквера, где уже восемь лет стоит знаменитая скульптура «Горожане. Разговор» работы Андрея Антонова. Вместе с Германом Метелёвым и Виталием Воловичем одним из прототипов стал Брусиловский. «Это странно, когда живой человек может видеть себя отлитым в бронзе», – заметил тогда по поводу памятника Брусиловский…
О работе из цикла «Леда и лебедь» (1967), созданную по мотивам мифа о любви Леды и Зевса, художник и автор книги «Миша Брусиловский. Мир художника» Александр Рюмин писал так: «Брусиловский создает свою версию мифа, обнажая формулу: любовь, рождающая жизнь, рождает и смерть»
«Это ужасная потеря»
Сергей Айнутдинов, председатель регионального отделения Союза художников России:
– Я сейчас занимаюсь подготовкой помещения – в конце этой недели в Доме художника мы откроем выставку художественных произведений Миши Шаевича из собрания Ирбитского государственного музея изобразительных искусств (точная дата открытия уточняется. – Прим. ред.). Вспоминаю один случай. Многие думают, что Брусиловский уже очень много лет был заслуженным художником России. На самом деле это случилось не так давно, в 2011 году. Когда была торжественная церемония, мы с Мишей Шаевичем сидели рядом. И к нему подошла женщина – поздравила его и очень удивилась: ей казалось, что это звание у художника давным-давно есть. Это говорит о том, что по-настоящему заслуженным, признанным Брусиловский стал намного раньше, чем получил официальное государственное звание.
Виталий Волович, народный художник России, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств, близкий друг Миши Брусиловского:
– Тяжело говорить о близком друге… Скажу, что он оставил совершенно потрясающее творческое наследие, он был замечательным человеком и невероятной личностью. Когда он приехал сюда из Ленинграда, почти 60 лет назад, он произвёл здесь огромное впечатление на всех. Потому что помимо таланта и незаурядного мастерства он привёз ещё одно свойство – он был абсолютно внутренне свободен. И эта внутренняя свобода позволила ему без манифестов, без каких-то громких жестов выйти за пределы официального искусства. И имея возможность быть признанным художником в рамках социалистического реализма, он пошёл в том направлении, в каком ему подсказывал его внутренний мир, его внутренние ощущения, и стал создавать то искусство, которое мы называем «миром Миши Брусиловского». Это совершенно замечательное искусство, с огромным количеством персонажей, с огромным количеством сюжетов – от библейских и трагических до иронических и бытовых.
Это ужасная потеря… Теперь необходимо позаботиться о том, чтобы каким-то образом сохранить его работы. Миша – художник, который имеет высокий европейский рейтинг, помимо внутрироссийского. И множество его работ уже разошлось по крупным мировым собраниям. И сейчас оставшиеся работы тоже могут разойтись. И практически 60 лет труда в этом городе могут остаться без свидетельства. Это будет очень обидно. Поэтому необходимо подхватить всеми силами идею о создании музея.
Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств:
– Общение с Мишей Шаевичем было всегда источником мудрости, добра, остроумия. Меня он всегда восхищал тем, что он мог уехать куда угодно – в Москву, Санкт-Петербург, за границу, но он остался в нашем городе. Город ещё до конца не понял, насколько он должен быть ему благодарен… Но важно понимать, что для него это был серьёзный жест. Он любил этот город и остался в нём, хотя мог бы иметь блестящую карьеру и за рубежом. Сейчас уже можно говорить, что его живопись попала в историю искусств.
Наше с ним общение было в основном ограничено профессиональной сферой. Однажды мы с ним ехали из Ирбита в одной машине, и он много рассказывал. Тогда я и понял, какая у него удивительная, яркая судьба.
16 ноября в Музее ИЗО планировалось открытие его выставки. Она будет – ничего не изменилось. Кроме того, мы приняли решение продлить её вдвое.