«У меня впереди целая вечность»

Картина «Игра в мяч» (1965) в 2006 году была продана на известном аукционе «Сотбис» за 108 тысяч фунтов стерлингов. По нынешнему курсу это примерно 8,5 миллиона рублей

Опубликовано в №207 от 08.11.2016

Сообщение о кончине художника не стало неожиданностью для тех, кто знал – Миша Шаевич последние полгода был тяжело болен. Он практически не общался с прессой, но журналистам «ОГ» посчастливилось несколько раз побеседовать с ним.

Так получилось, что именно от нашего корреспондента в июне этого года Брусиловский узнал, что он удостоен звания «Почётный гражданин Свердловской области».

– Правда? Вы первый человек, кто сообщил мне эту радостную новость, – удивился тогда художник. – Стареньким людям это очень приятно, когда их вспоминают и делают подобные приятные вещи. И это правильно! У молодых есть же молодость и энергия. А к этому ничего больше и надо. Вот же как бывает… В 1959 году переехал в Свердловск и даже не предполагал, что останусь тут на всю жизнь. А было это так: в институте я познакомился с необыкновенным художником с Урала Геннадием Мосиным. Вот и подумал: поеду в Свердловск и встречу там Мосина. Любой художник живёт с амбицией сделать что-то интересное. Если её нет, зачем вообще тогда быть художником?

Наш последний разговор с Брусиловским состоялся в августе. На просьбу уделить нам несколько минут, чтобы поговорить об ушедшем из жизни Эрнсте Неизвестном, Миша Шаевич ответил: «Да, пожалуйста, спрашивайте… У меня вообще впереди целая вечность». А потом, рассказывая о своих встречах с Неизвестным, вдруг остановился и, обронив «ну, я с вами не прощаюсь», положил телефонную трубку. Больше в СМИ он не появлялся.

За свою долгую жизнь Миша Брусиловский пережил вой­ну, эвакуацию, борьбу с формализмом и фактический запрет на профессию. Это уже потом были персональные выставки в России и за границей, премии, картины, проданные на крупнейших аукционах, попадание в число пятидесяти самых дорогих живущих российских художников.

С Мишей Шаевичем прощались в минувшее воскресенье. Проводить художника в последний путь пришли многие известные свердловчане – Виталий Волович, Сергей Айнутдинов, Павел Креков, Евгений Ройзман, Владимир Шахрин, Леонид Быков, Александр Левин, Владимир Макеранец и многие другие – всего более ста человек. После прощания тело художника кремировали.

Портрет Воловича, 1981 год. Виталий Волович: «Брусиловский – невероятный портретист. Он написал множество замечательных портретов, и я горжусь, что в этом ряду есть несколько моих»

16 ноября должна была открыться выставка, посвящённая 85-летию художника. До неё он не дожил две недели... Всего же за долгую творческую жизнь у Брусиловского было более двадцати персональных выставок в разных странах.

В годовщину со дня смерти художника на доме в Екатеринбурге, где жил Брусиловский, будет установлена мемориальная доска. Это неподалёку от сквера, где уже восемь лет стоит знаменитая скульптура «Горожане. Разговор» работы Андрея Антонова. Вместе с Германом Метелёвым и Виталием Воловичем одним из прототипов стал Брусиловский. «Это странно, когда живой человек может видеть себя отлитым в бронзе», – заметил тогда по поводу памятника Брусиловский…

О работе из цикла «Леда и лебедь» (1967), созданную по мотивам мифа о любви Леды и Зевса, художник и автор книги «Миша Брусиловский. Мир художника» Александр Рюмин писал так: «Брусиловский создает свою версию мифа, об­нажая формулу: любовь, рождающая жизнь, рождает и смерть»