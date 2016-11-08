И никакой таинственности

«Первый канал» показал фильм как бы про будни шестидесятников. Кадр из фильма

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Сегодня «Первый канал» завершает показ сериала «Таинственная страсть». Делать сериалы про советское прошлое – это, можно сказать, фишка «Первого канала» уже несколько лет. Тут нелишне вспомнить и вполне удачную «Оттепель» или «Обратную сторону луны», а им в противовес далеко не идеальную «Красную королеву» или «Манекенщицу». На этот раз канал вновь обращается ко времени оттепели, но берёт за основу не самостоятельный сценарий, а реальное литературное произведение – беллетризованные мемуары Василия Аксёнова «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках».

«Всё, что я сочинил, и есть правда»

«Таинственная страсть» – последний завершённый роман Аксёнова. В нём автор описывает время своей молодости со всеми метками и героями своего поколения. Главные персонажи – как бы Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава. Но, как написано в предисловии, автор «вовсе не старался прикрыться этими живыми масками», и всё ловко замаскировал. Так, вместо вышеперечисленных имён появляются – Роберт Эр, Нэлла Аххо, Ян Тушинский, Антон Андреотис, Кукуш Октава. Сам же автор и, собственно, главный герой, превращается в Ваксона.

Впрочем, даже «берёт за основу» в данном случае – это сильное преувеличение. Проза у Аксёнова вообще-то довольно специфическая – в ней реальность сродни главной теме в джазовой импровизации, вокруг которой накручиваются такие узоры авторской фантасмагории, что, кажется, уже он сам не всегда отличит. Да и, скорее всего, он даже не задаётся такой целью. Тут впору процитировать диалог из фильма между пожилым уже Ваксоном и неким закадровым корреспондентом: «Это правда или вы всё сочинили?» – «Всё, что я сочинил, и есть правда».

Шестидесятники и их киновоплощения (слева направо): Ваксон (Алексей Морозов), Кукуш Октава (Алексей Агопьян), Роберт Эр (Александр Ильин-младший), Ян Тушинский (Филипп Янковский), Антон Андреотис (Евгений Павлов) и Нэлла Аххо (Чулпан Хаматова). Кадр из фильма

Атмосфера есть, а страсти нет

Телесериал – не место для метафор и сложных загадок. Здесь всё как бы «основано на реальных событиях». Но если сам Аксёнов своим романом не столько вспоминает, сколько припоминает своим друзьям и недругам спустя много лет и тем самым сводит свои старые счёты, то в фильме зачем-то эта схожесть доведена до приторного лоска – внешность, голоса, манера поведения. При этом герои представлены скорее пижонами, чем писателями, пережившими многое в своей жизни. Тут, вероятно, напрашивалось что-то типа хода, придуманного в шатровской «Диктатуре совести» на сцене «Ленкома» – театральном откровении 1986 года, где, если память не изменяет, даже в программке значилось: «Актёр, играющий роль Ленина, – Олег Янковский» и т.д. Так что портретное сходство актёров с персонажами здесь вряд ли достоинство.

Сюжет фильма – это реальная история СССР конца 50-х – середины 60-х годов прошлого века. И в историю эту совершенно натужно вписаны герои. И вроде бы показана их реальная жизнь, но и она какая-то слишком «написанная», поскольку 90 процентов фильма – это любовные похождения, пьянки, драки и бесконечная праздность. Конечно, тут есть и отношение с «верхами», и резкое ночное вдохновение, и чтение стихов на переполненном стадионе, но, пожалуй, нет главного – страсти того времени. Атмосфера есть, а страсти нет. Как нет и душевного напряжения, драмы, головокружительной любви. Вообще, любовь тут держится на простом треугольнике – Ваксон любит Ралиссу Кочевую, у которой есть муж, а сам он женат на другой женщине. Неужели всё, что было в том времени, – это застолья в Доме литераторов и перебежки от одной женщины к другой?

Иногда даже возникает предположение, что авторы сериала хотели развенчать кумиров советской интеллигенции середины прошлого века. Как Чехов, который по поводу хрестоматийного брюсовского моностиха «О закрой свои бледные ноги», с докторским цинизмом заметил: «Это всё они нарочно придумали, чтобы публику морочить. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не «бледные», а такие же, как у всех, – волосатые». Так же и оттепельные властители дум – пьянствовали, бегали за юбками и время от времени писали стихи о Ленине и партии, чтобы выпустили за границу, где можно прикупить модных шмоток.

У книги Аксёнова заглавие было позаимствовано из ахмадулинских строчек – «к предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи». А сериал же оказался совсем о других страстях, преимущественно физиологических. И никакой таинственности.

Зачем снимали?

«По нашему фильму нельзя изучать историю, потому что это художественное кино и мы не воспроизводим детально события тех лет, а создаём образ того времени. Давайте, прежде всего, не будем забывать, что это всё-таки художественный фильм, и вымысел имеет полное право в нём присутствовать», – говорит Денис Евстигнеев, продюсер фильма.

Бесспорно, в любом произведении, даже в мемуарах и дневниках всегда есть вымысел, но герои и истории реальные. Место вымыслу, разумеется, есть, тем более что мало уже осталось тех, кто помнит, как было на самом деле, да и те зачастую «врут как очевидцы». Но бывает ещё и то, что, скорее, можно отнести к исторической неряшливости: чем ещё можно объяснить, например, такой казус, что Влад Вертикалов (как бы Владимир Высоцкий) поёт в 1957 году во время Московского фестиваля молодёжи и студентов песню «На Большом Каретном». Если при этом знать, что песни Высоцкий начал писать только через три года, а улицу своей юности воспел и вовсе через пять лет после фестиваля, то становится смешно.

А в конце хочется вспомнить другой фильм про Советский Союз – «Легенду №17». Его создатели тоже весьма вольно обращались с реальными событиями, то двигая их по шкале времени, а то и просто вставляя куски заведомо нереальные. Но при этом в фильме про Харламова была Идея. Не случайно один из авторов этого текста стал свидетелем того, как один из спортивных менеджеров, глядя на невразумительную игру своей команды, обронил: «Вместо разбора игры завтра всех на просмотр «Легенды №17»!

Зачем снимали «Таинственную страсть» – так и осталось непонятно. Познакомить современных домохозяек с поэзией Рождественского, Евтушенко, Вознесенского и Ахмадулиной у создателей сериала вряд ли получилось. Большинству аудитории «Первого канала» эти имена как ни о чём не говорили, так ни о чём и не говорят. А пьянки-гулянки, любовь-разлука, подлость-порядочность – они везде одинаковые.

У создателей сериалов обычно есть ещё один веский аргумент в пользу своего существования – люди посмотрят, а потом захотят обратиться к первоисточнику (прочитают Булгакова, Достоевского и т.д). В данном случае на это вряд ли стоит рассчитывать – всё-таки у сериалов «Первого канала» и прозы Аксёнова слишком разная аудитория.