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Хороший мальчик

9 ноября 2016, 17:55 / Культура
Семён Трескунов впервые пришёл на кастинг фильма, когда ему было 11 лет. Кадр из фильма

Семён Трескунов впервые пришёл на кастинг фильма, когда ему было 11 лет. Кадр из фильма

  • Опубликовано в №209 от 10.11.2016

Сегодня на большие экраны выходит картина «Хороший мальчик» – обладатель Гран-при 27-го Открытого кинофестиваля «Кинотавр». Комедия на серьёзную тему взросления, в которой сыграли Константин Хабенский, Михаил Ефремов и Татьяна Догилева, вполне может стать главным открытием Года кино.

Как кот в клубке

Но в главной роли тут вовсе и не Хабенский или Ефремов. Главный герой – обыкновенный девятиклассник Коля Смирнов (Семён Трескунов), живущий где-то на окраине Москвы. За окном золотая осень, первые деньки в школе, завтрак с семьёй на балконе – всё хорошо. При этом Коля довольно неглупый парень: самостоятельно изучает китайский язык («Потому что за ним будущее»), выигрывает спор, что мышьяк – это полуметалл и так далее. Но что важно, у него ещё есть идеалы, и он готов помогать всем, кто запутался в круговороте жизни. Только вот волей сценария Коля сам попадает в круговорот жизни. Как кот в клубке он запутывается в передрягах – по уши влюбляется в учительницу английского (Иева Андреевайте), как-то влюбляет в себя самую популярную девочку в школе (Анастасия Богатырёва), а затем становится участником любовного треугольника с участием директора (Михаил Ефремов). Но и это ещё не всё: кто-то поджигает кабинет информатики, и все улики указывают на него. И вот тут Коля понимает, что окружающая жизнь всё же не так проста, как кажется. Он не может найти помощи и в родной семье, в которой мама – простой бухгалтер, а папа (Константин Хабенский) – чудак-учёный, помешанный на здоровье и конце света.

Без манифестов

И если главный герой жонглирует проблемами, то сценаристы (Михаил Местецкий, Роман Кантор) и режиссёр (Оксана Карас) жонглируют жанрами. Всего-то за полтора часа мы наблюдаем пёстрое полотно – от наивной подростковой комедии до детектива. Но здесь нет перестрелок и насилия, бесконечных поцелуев и разврата – тут всё очень легко и интересно, просто и со вкусом. Здесь есть место беспечному взрослению, но не через пошлые ролики в Интернете и пиво за школой, а через реальную жизнь, с её проблемами, взлётами и падениями. Пусть показано это взросление немножко картинно, но в него веришь, поскольку это вполне могло случиться с тобой.

Вообще, создателям удалось сделать удивительное – показать серьёзную вещь через комедию. Но не посмеяться над ней, а скорее поиронизировать. Это кино что-то роднит с шахназаровским «Курьером», там тоже можно увидеть иронию над житейскими проблемами и шаг во взрослую жизнь. Но вот только «Хороший мальчик» не декларирует манифесты или протесты, не требует перемен и вообще, абстрагируется от острых и социальных проблем. Глупый поцелуй с учителем не ставится здесь во главу картины как нечто ужасное.

Это не взгляд взрослых на школьников – это взгляд девятиклассника на окружающий его мир, на таких же, как он. Первый поцелуй, первый бокал вина, первое знакомство с родителями – типичные для подростка вещи – тут ничего предосудительного. А пройдя через все трудности решения проблем, Коля к концу фильма – уже другой человек, повзрослевший.

Вне времени

Из фильма специально убраны почти все метки времени. Москва тут вообще с трудом угадывается. В картине много солнца и красивой природы, нет никаких пробок и других признаков большого города. Эта картина вне времени, потому что такое могло произойти как в советскую эпоху, так и сейчас. Дети взрослели всегда, и всегда у них были проблемы подобного толка, а «Хороший мальчик» даёт уникальный шанс вспомнить об этом и пережить заново.

Комментарий

Михаил МЕСТЕЦКИЙ, режиссёр, один из сценаристов фильма:

– На самом деле фильм «Хороший мальчик» инициировал я и снимать его тоже должен был я. Это совершенно личное высказывание, в котором очень много автобиографических элементов. Как, собственно, и в предыдущем моём проекте – «Тряпичный союз». Задумывался он как более взрослое кино, но по воле продюсеров немного изменил своё направление. Создавали мы сценарий с Кантором и описывали там все свои школьные дрязги и похождения. Изначально мы его охарактеризовали так: «Осенний марафон» для детей. То есть в центре сюжета мальчик, который запутался в своих любовных связях. В начале фильма он находится в идеальной системе координат – у него всё хорошо, всё отлично и буквально за неделю он настолько погружается в вязь человеческих отношений, что к концу понятно, что это уже взрослый, но при этом совершенно растерянный интеллигент. Это был фильм про рождение интеллигента. Не все эти идеи вошли в фильм. Конечно, когда хочешь снимать сам, а потом делает кто-то другой, возникает небольшая нестыковка. Но это нормально.

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