Семён Трескунов впервые пришёл на кастинг фильма, когда ему было 11 лет. Кадр из фильма

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

Сегодня на большие экраны выходит картина «Хороший мальчик» – обладатель Гран-при 27-го Открытого кинофестиваля «Кинотавр». Комедия на серьёзную тему взросления, в которой сыграли Константин Хабенский, Михаил Ефремов и Татьяна Догилева, вполне может стать главным открытием Года кино.

Как кот в клубке

Но в главной роли тут вовсе и не Хабенский или Ефремов. Главный герой – обыкновенный девятиклассник Коля Смирнов (Семён Трескунов), живущий где-то на окраине Москвы. За окном золотая осень, первые деньки в школе, завтрак с семьёй на балконе – всё хорошо. При этом Коля довольно неглупый парень: самостоятельно изучает китайский язык («Потому что за ним будущее»), выигрывает спор, что мышьяк – это полуметалл и так далее. Но что важно, у него ещё есть идеалы, и он готов помогать всем, кто запутался в круговороте жизни. Только вот волей сценария Коля сам попадает в круговорот жизни. Как кот в клубке он запутывается в передрягах – по уши влюбляется в учительницу английского (Иева Андреевайте), как-то влюбляет в себя самую популярную девочку в школе (Анастасия Богатырёва), а затем становится участником любовного треугольника с участием директора (Михаил Ефремов). Но и это ещё не всё: кто-то поджигает кабинет информатики, и все улики указывают на него. И вот тут Коля понимает, что окружающая жизнь всё же не так проста, как кажется. Он не может найти помощи и в родной семье, в которой мама – простой бухгалтер, а папа (Константин Хабенский) – чудак-учёный, помешанный на здоровье и конце света.

Без манифестов

И если главный герой жонглирует проблемами, то сценаристы (Михаил Местецкий, Роман Кантор) и режиссёр (Оксана Карас) жонглируют жанрами. Всего-то за полтора часа мы наблюдаем пёстрое полотно – от наивной подростковой комедии до детектива. Но здесь нет перестрелок и насилия, бесконечных поцелуев и разврата – тут всё очень легко и интересно, просто и со вкусом. Здесь есть место беспечному взрослению, но не через пошлые ролики в Интернете и пиво за школой, а через реальную жизнь, с её проблемами, взлётами и падениями. Пусть показано это взросление немножко картинно, но в него веришь, поскольку это вполне могло случиться с тобой.

Вообще, создателям удалось сделать удивительное – показать серьёзную вещь через комедию. Но не посмеяться над ней, а скорее поиронизировать. Это кино что-то роднит с шахназаровским «Курьером», там тоже можно увидеть иронию над житейскими проблемами и шаг во взрослую жизнь. Но вот только «Хороший мальчик» не декларирует манифесты или протесты, не требует перемен и вообще, абстрагируется от острых и социальных проблем. Глупый поцелуй с учителем не ставится здесь во главу картины как нечто ужасное.

Это не взгляд взрослых на школьников – это взгляд девятиклассника на окружающий его мир, на таких же, как он. Первый поцелуй, первый бокал вина, первое знакомство с родителями – типичные для подростка вещи – тут ничего предосудительного. А пройдя через все трудности решения проблем, Коля к концу фильма – уже другой человек, повзрослевший.

Вне времени

Из фильма специально убраны почти все метки времени. Москва тут вообще с трудом угадывается. В картине много солнца и красивой природы, нет никаких пробок и других признаков большого города. Эта картина вне времени, потому что такое могло произойти как в советскую эпоху, так и сейчас. Дети взрослели всегда, и всегда у них были проблемы подобного толка, а «Хороший мальчик» даёт уникальный шанс вспомнить об этом и пережить заново.