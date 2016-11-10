Поп-король и его свита

Оборудование для шоу привезли на пяти фурах. Фото: Дарья Белоусова

Опубликовано в №210 от 11.11.2016

Вчера в екатеринбургском ККТ «Космос» своё новое шоу «Я» представил король российской поп-сцены Филипп Киркоров. Вспоминается, как в 2013 году мэрия Екатеринбурга подверглась критике, заплатив за выступление поп-короля в День города семь миллионов рублей из бюджета. Помимо цены, многих тогда возмутил сам выбранный вариант, мол, Киркоров сейчас не в моде, его песни глубиной не отличаются, да их вообще ещё кто-то слушает?

Ответить на этот вопрос можно было, взглянув на полный зал зрителей, которые купили сюда билеты за свои, причём немалые деньги (билеты стоили от 4 до 8 тысяч рублей). Это при том, что соскучиться по Киркорову екатеринбуржцы особенно не успевают, он вот уже несколько лет приезжает в столицу Урала каждую осень. Программа этого года была особо разрекламирована. В марте Киркоров представил её в Кремлёвском дворце, тогда же рассказывал в интервью, что для постановки шоу нанимал команду со всего мира: мастеров по свету, хореографов, видеохудожников из Франции, Бельгии, Австралии. Помимо многочисленной свиты – танцоров и музыкантов, с собой в Екатеринбург артист привёз пять грузовиков с оборудованием, они караваном выстроились на задней парковке «Космоса» и намекали зрителю, что его ждёт нечто масштабное.

Места в гардеробе очень быстро кончились. Фото: Дарья Белоусова

Перед началом концерта в здание ККТ стояла очередь, в которой было много женщин, желающих приобрести билеты с рук, правда, тех, кто бы собирался их продать, мы так и не встретили. Тут же слонялись нищие, смекнувшие, где этим вечером в Екатеринбурге лучше просить милостыню.

Для поклонников, не успевших заранее купить цветы певцу, их продавали в холле. Своим ассортиментом продавцы как бы намекали, что поп-король заслуживает букеты пошикарнее, от трёх с половиной тысяч рублей. Правда, те, что дарили ему во время концерта, выглядели ещё дороже. Помимо цветов, продавали духи, выпущенные артистом недавно, диски, футболки, чехлы для айфонов с изображением Филиппа. Среди них мелькала продукция Бориса Моисеева, видимо, с расчётом, что слушатели Киркорова могут быть неравнодушны и к нему тоже.

Фото с самим поп-королём было сделать сложно, поэтому поклонники фотографировались с его плакатами. Фото: Дарья Белоусова

Выступление поп-король начал без опозданий, ровно в 19.00. Хотя окончательно зал заполнился только через полчаса. Бросив на него взгляд, можно было бы описать примерный портрет зрителя в одном словосочетании – женщина в пуховом платке. Возможно, потому что в зале было прохладно, но, скорее, здесь собрались ровесницы певца, привыкшие носить его как предмет гардероба.

В шоу акцент был сделан на декорации и работу со светом. Фото: Дарья Белоусова

Зрители с балкона наблюдали за артистов в бинокль. Фото: Дарья Белоусова

Спев несколько первых песен, Киркоров заговорил с залом.

– Любимый Екатеринбург, – начал он. – Сколько лет меня связывает с вами. 20 лет мне было, когда я впервые выступил у вас с концертом. С тех пор прошло ещё 30. Возможно, среди тех, кого тогда родители привели ко мне на концерт, есть люди, пришедшие сюда сегодня со своими детьми. А я всё пою.

Вопреки ожиданиям артиста, детей в зале не было, как и молодёжи. Несмотря на выразительные наряды и современное шоу, ей Киркоров не интересен. Его слушатель был завоёван тогда, 30 лет назад, но что важно – остаётся ему верен. Это не те, кто привык прыгать и срывать голос на рок-концертах. Они чинно хлопают, не вставая с кресел, знают наизусть старые песни и с изумлением наблюдают, как на сцене появляется 30 человек подтанцовки, а сам поп-король на своём королевском кресле поднимается над зрителями. Впрочем, бурных оваций артист не сорвал, кажется, у него и не было цели раскачать зал. Киркоров как будто наслаждался, скорее, собственной персоной, пять раз переодевался, дважды спускался за букетами и неоднократно кланялся.

Его шоу при всей своей масштабности не провоцирует на эмоции. Это как сходить в цирк: представление может быть качественным, но оно не заставит расчувствоваться. Для этого есть театр. Так и здесь. Есть музыка для души и ума, а есть шоу Киркорова.