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Александр Масляков награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью»

10 ноября 2016, 17:14 / Культура
  • Опубликовано в №210 от 11.11.2016

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, бессменный ведущий телепередачи «КВН» Александр Васильевич Масляков награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Председатель международного союза КВН родился в Свердловске 24 ноября 1941 года. Его отца Василия Васильевича – военного лётчика, отправили на фронт, а мать – Зинаиду Алексеевну – в эвакуацию на Южный Урал. По дороге в Челябинск, в Свердловске, и родился Александр Масляков. Уже потом Зинаида Алексеевна с грудным малышом решила всё-таки перебраться в Челябинск.

– Да, он действительно родился тут, в эвакуации, в 1941 году. Наши родственники сейчас живут в Челябинске, – рассказал в прошлом году в интервью «ОГ» Александр Масляков-младший.

Уже после Победы Масляковы переехали в столицу, где Александр закончил институт, а в 1964 году стал ведущим КВН.

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