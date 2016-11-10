Автор


Идеальное место для иннофорумов

10 ноября 2016, 17:15 / Культура
Во время своего выступления Павел Креков первым продемонстрировал собравшимся виртуальные возможности зала ИКЦ. Александр Зайцев

Во время своего выступления Павел Креков первым продемонстрировал собравшимся виртуальные возможности зала ИКЦ. Александр Зайцев

  • Опубликовано в №210 от 11.11.2016

Первый Уральский культурно-образовательный форум открылся вчера в первоуральском Инновационном культурном центре.

Начну с исторического отступления. В начале января 2001-го я тщательно пытался увидеть вокруг зримые свидетельства наступления XXI века. Но нет, как стояли за углом ветхие сараи возле невесть когда вырытой канавы, так и продолжали стоять. И ничего подобного тому, что описывали популярные писатели-фантасты. Постепенно стали появляться в нашей жизни какие-то чудо-приборы, но в моём ощущении новый век всё-таки ещё не наступал. Признаюсь как на духу, для меня мой XXI век наступил вчера, во время моей первой экскурсии по первоуральскому ИКЦ. И я, изучавший информатику по схемам, нарисованным мелом на доске, очень завидую тем ребятам, в распоряжении которых такая шикарная материальная база. «Вот так надо воспитывать наших детей! – восклицает Лариса Пашкова из Камышловского района. – По-хорошему, в каждом районе должны быть такие». Может, когда-нибудь и будет, а пока, как заявляет директор ИКЦ Николай Михайлов, такой центр едва ли не единственный на всю Россию.

И где, как не здесь, собирать подобные форумы. Чтобы применение инновационных технологий показывать и обсуждать их там, где это из сказки сделалось былью. При этом хотелось обратить внимание на слова выступившего на форуме вице-губернатора Павла Крекова, которому в новом правительстве определять политику в области не только культуры, но и всей социальной сферы: «Мы не ставим задачу менять содержание – то, что пережило века, должно остаться, – отметил новый вице-губернатор. – Наша задача состоит в том, чтобы донести ценности до новых поколений при помощи более понятного им языка. Если это получится, то они рано или поздно откроют бумажную книжку, придут в реальный, а не виртуальный музейный зал. Именно так это происходит в нашей филармонии, где люди практически со всей области могут побывать в виртуальных залах, но рано или поздно они всё равно приезжают на живой концерт».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

2 часа назад

Идеальное место для иннофорумов
Первый Уральский культурно-образовательный форум открылся вчера в первоуральском Инновационном культурном центре.

2 часа назад

Александр Масляков награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью»
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, бессменный ведущий телепередачи «КВН» Александр Васильевич Масляков награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

6 часов назад

Поп-король и его свита
Вчера в екатеринбургском ККТ «Космос» своё новое шоу «Я» представил король российской поп-сцены Филипп Киркоров.

9 ноября 2016

Хороший мальчик
В прокат выходит «Осенний марафон» для детей

8 ноября 2016

И никакой таинственности
Сегодня на «Первом канале» завершается показ очередного сериала, посвященного советскому прошлому — «Таинственная страсть», снятого по мотивам беллетризованных мемуаров Василия Аксёнова.

7 ноября 2016

«У меня впереди целая вечность»
В Екатеринбурге простились с «горожанином» Мишей Брусиловским

4 ноября 2016

В Екатеринбурге прошла "Ночь искусств"
Всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств - 2016" прошла в Екатеринбурге в четверг 3 ноября. Для жителей Среднего Урала открыли свои двери более тридцати культурных учреждений города.

3 ноября 2016

Посмертная выставка Миши Брусиловского
16 ноября этого года у Миши Шаевича в Екатеринбургском музее изобразительных искусств должна открыться персональная выставка.

3 ноября 2016

Миша Брусиловский: «У меня впереди целая вечность»
Миша Шаевич последние полгода был тяжело болен. Он практически не общался с прессой, но журналистам «ОГ» посчастливилось несколько раз побеседовать с ним.

2 ноября 2016

«Словно так и было задумано»
В екатеринбургском Доме журналистов открылась персональная выставка фотографа департамента информационной политики губернатора Свердловской области Андрея Захарова.

Последние новости
Что было раньше