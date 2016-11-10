Идеальное место для иннофорумов

Во время своего выступления Павел Креков первым продемонстрировал собравшимся виртуальные возможности зала ИКЦ. Александр Зайцев

Опубликовано в №210 от 11.11.2016

Первый Уральский культурно-образовательный форум открылся вчера в первоуральском Инновационном культурном центре.

Начну с исторического отступления. В начале января 2001-го я тщательно пытался увидеть вокруг зримые свидетельства наступления XXI века. Но нет, как стояли за углом ветхие сараи возле невесть когда вырытой канавы, так и продолжали стоять. И ничего подобного тому, что описывали популярные писатели-фантасты. Постепенно стали появляться в нашей жизни какие-то чудо-приборы, но в моём ощущении новый век всё-таки ещё не наступал. Признаюсь как на духу, для меня мой XXI век наступил вчера, во время моей первой экскурсии по первоуральскому ИКЦ. И я, изучавший информатику по схемам, нарисованным мелом на доске, очень завидую тем ребятам, в распоряжении которых такая шикарная материальная база. «Вот так надо воспитывать наших детей! – восклицает Лариса Пашкова из Камышловского района. – По-хорошему, в каждом районе должны быть такие». Может, когда-нибудь и будет, а пока, как заявляет директор ИКЦ Николай Михайлов, такой центр едва ли не единственный на всю Россию.

И где, как не здесь, собирать подобные форумы. Чтобы применение инновационных технологий показывать и обсуждать их там, где это из сказки сделалось былью. При этом хотелось обратить внимание на слова выступившего на форуме вице-губернатора Павла Крекова, которому в новом правительстве определять политику в области не только культуры, но и всей социальной сферы: «Мы не ставим задачу менять содержание – то, что пережило века, должно остаться, – отметил новый вице-губернатор. – Наша задача состоит в том, чтобы донести ценности до новых поколений при помощи более понятного им языка. Если это получится, то они рано или поздно откроют бумажную книжку, придут в реальный, а не виртуальный музейный зал. Именно так это происходит в нашей филармонии, где люди практически со всей области могут побывать в виртуальных залах, но рано или поздно они всё равно приезжают на живой концерт».