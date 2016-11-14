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Некоторые территории возместят часть расходов кинематографистов

14 ноября 2016, 19:01 / Культура
  • Опубликовано в №212 от 15.11.2016

С 2017 года несколько регионов России начнут возмещать кинематографистам часть средств, которые те тратят на съёмку фильмов на их территории. Таким образом регионы простимулируют создание положительного киноимиджа их местности. Эту инициативу уже поддержали Калининград, Приморский край и Астраханская область.

Благодаря идее возмещать кинематографистам часть денежных средств у регионов появляется возможность привлечь к себе туристов. Так, в Калининграде уже решили, что они смогут возвращать до 20% средств, Приморский край – до 15%, Астрахань – до 5%. Этот вопрос также обсуждается в Крыму. О других регионах пока речи не идёт, но, поскольку Урал некогда тоже был излюбленным местом киношников, возможно, стоит задуматься, сможет ли и Свердловская область поддержать эту инициативу.

«ОГ» составила кинокарту нашего региона, где рассказано о девяти муниципалитетах, которые «засветились» в 25 известных на всю страну фильмах. Среди них: «Тени исчезают в полдень», «Дочки-матери», «Приваловские миллионы», «Найти и обезвредить» и другие.

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