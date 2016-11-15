Девять свердловских кинокомпаний выиграли борьбу за деньги Министерства культуры России

Cубсидию из федеральной казны получит проект "Забег" Свердловской киностудии. Фото: kbrria.ru

Опубликовано в №213 от 16.11.2016

Экспертный совет по неигровому кино при Министерстве культуры России объявил результаты конкурса, согласно которому до конца Года кино средства на съёмку фильмов получат 216 авторов документальных картин. Среди победителей — 9 свердловских кинокомпаний и 12 проектов. Сумма субсидий для каждого фильма определена индивидуально.

Экспертная комиссия рассмотрела заявки на 491 кинопроект, из которых были выбраны лучшие, и их производство теперь поддержит государство. Будущие киноработы были поделены на 15 тематических секций.

Кстати В этом году в состав экспертного совета вошли режиссёр Сергей Мирошниченко, главный режиссёр дирекции документального кино «Первого канала» Наталия Гугуева, президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Андрей Шемякин и другие. Окончательно все субсидии будут утверждены Министерством культуры в декабре.

Сразу две свердловские заявки победили в разделе фильмов о популяризации научной и изобретательской деятельности — это предстоящие работы «Урало-Сибирской студии» и кинокомпании «Урал-Синема». Последняя наряду со Свердловской киностудией также получит субсидии на производство документального кино о спорте.

Кинокомпания «А-фильм» представлена в списке двумя проектами.

— Первый наш фильм — «Двор, которого нет», — комментирует директор «А-фильма» Валентина Хижнякова. — Это история про большую дворовую компанию; их детство прошло в далёкие 50-е годы прошлого столетия. Через всю жизнь эти люди пронесли память о дворе, в котором получили первые уроки становления настоящей крепкой дружбы... Снимать картину будет режиссёр Марина Чувайлова. Вторая работа называется «Родом с Керженца». Историк Алексей Мосин и режиссёр Юрий Дёмин расскажут о жизни уральских старообрядцев Шалинского района. Несколько сотен лет назад их предки пришли сюда с нижегородской земли — реки Керженец.

В рамках дебютных работ второй год подряд Министерством культуры выбран проект кинокомпании «СНЕГА». Так, в прошлом году средства получила режиссёр Наталья Саврас на фильм о японке, приехавшей в Пермь, чтобы стать балериной. Уже в этом году Наталья со своей картиной «Счастье не за горами» объездила множество фестивалей. В этом году «СНЕГА» вновь поддержали с дебютом.

— Это будет фильм Никиты Боброва, он драматург — сейчас учится в Екатеринбургском театральном институте, — рассказывает директор кинокомпании Ирина Снежинская. — У нас он выступает и как автор сценария, и ещё дебютирует в качестве режиссёра. Рабочее название картины «Материнский капитал». О чём она? В первую очередь о молодёжи, ведь это уже тенденция — молодые снимают о молодых. Никита очень интересный автор, заявку его оценили, надеемся, что получится и хороший фильм.

Как всегда, в нашей области много желающих снимать на этнографическую тематику. В числе победителей — работа Ивана Головнёва «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева». В 2014 году режиссёр представил картину «Страна Удэхе», в основу которой легла последняя главе книги писателя Владимира Арсеньева, более 100 лет назад изучавшего Дальний Восток. Теперь режиссёр берётся более подробно рассказать о легендарном исследователе. Также Минкульт поддержит два проекта «Этнографического Бюро Студии» — это картины под названием «Земля Кереков» и «Олений всадник».