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Дело в шапке

16 ноября 2016, 19:05 / Культура
Меховой шарф от уральского лейбла UShatάva. Фото: instagram.com

Меховой шарф от уральского лейбла UShatάva. Фото: instagram.com

  • Опубликовано в №214 от 17.11.2016

Нынешний ноябрь может стать самым холодным в XXI веке, а значит, самое время утеплиться. В предыдущем материале (см. «ОГ» №201 от 27.10.2016) мы рассказали о модной в этом сезоне верхней одежде, а сейчас на очереди шапки и шарфы.

Мех на пике

Шарф в гардеробе – важная вещь. Да-да, именно вещь, а не аксессуар, поскольку поздняя уральская осень, а уж тем более зима, не располагают к лёгким, декоративным шарфам или кашне. Тут, как говорится, в бой идёт тяжёлая артиллерия – шерстяные или меховые шарфы большой длины. Конечно, отчасти это дань моде, нежели практические соображения, но что мешает совместить одно с другим? И утеплиться, и выглядеть хорошо. Вообще стоит заметить, что в последнее время дизайнеры стараются гармонично сочетать эти два фактора, а красивая, но непрактичная одежда постепенно уходит из гардероба. По крайней мере, у жителей нашего региона.

– На самом деле, это не только на Урале, – рассказывает Нино Шаматава – одна из основателей популярного уральского бренда UShatаva. – Это мировая практика. Сейчас все нацелились на более разумную и практичную моду.

Носить длинные шарфы – тенденция не этого года, но с каждым сезоном она всё больше набирает по­пулярность. И если раньше это были удлинённые, но узкие модели, то сейчас девушкам предлагают шарфы, которыми можно утеплить не только шею, но и тело.

– Мы с Алисой (одна из создателей бренда UShatаva) – фанаты объёмных шарфов, носим их уже несколько сезонов, – добавляет Нино. – Но раньше они были из ткани или кашемира, а в этом году мы запаслись искусственным эко-мехом. Мех очень актуален в этом сезоне. Вот нам и пришла идея совместить любимые модели шарфов и мех. Широкие шарфы – это очень удобно. Можно снять верхнюю одежду, оставить на себе шарф, и будет красиво. Я не думаю, что широкий шарф – супертренд сезона: это всегда было круто, но вот меховой шарф или горжетка сейчас очень популярны.

Другая модная тенденция этой осени – объёмные шарфы крупной вязки. Они (как, собственно, и меховые) отлично подойдут и к пальто оверсайз.

Шапки крупной вязки от свердловскогобренда Hats.With.Love. Фото: instagram.com

На Урале нужно прикрывать голову

Если говорить про шапки, то уже несколько сезонов в тренде крупная вязка. Это вполне закономерно – шарф крупной вязки, такая же шапка – и образ закончен. Не буду скрывать – многим эти шапки покажутся слегка нелепыми, и носить их захотят не все, но, как это ни странно, такие головные уборы вполне гармонично вписываются в осенний и зимний гардероб.

– На самом деле, в моде не так часто бывает много одновременно и красивых, и практичных вещей, – делится своим мнением Наталия Соломеина, арт-директор, дизайнер модного дома «Соло-Дизайн». – Но в данном случае крупная вязка – это и тепло, и красиво. Прошли те времена, когда мы носили на головах конструкции и сооружения типа «формовки», «боярки» – сложные вещи. Сейчас мода к этому относится достаточно демократично. Но на Урале холодный климат, и нужно прикрывать голову. Засилье капюшонов на шубах и куртках – это, конечно, хорошо, но очень красиво, когда голова «оформлена» крупной вязкой. И это не только красиво, но, кстати, и недорого. Я считаю, что это одна из лучших тенденций.

Шапка крупной вязки подойдёт и к тому же пальто оверсайз, и к классике, и к обычному пуховику. Кроме того, эти шапки отражают и описанную выше практику – тепло и практично.

Многие свердловские политики носят кепи зимой. Так, глава Тавдинского ГО Виктор Лачимов – в тренде в этом сезоне. Фото: Александр Исаков

Неужели не холодно?

Мужская мода – вещь консервативная. Особенно это касается шапок. Мужчины, в отличие от женщин, правилу «тепло и практично» следовали почти всегда – ну разве что с небольшими перерывами. Поэтому модельеры для мужчин из года в год предлагают почти одни и те же модели шапок. В большинстве случаев в своём гардеробе мужчины стараются избегать ярких цветов и отдают предпочтение тёмным тонам. В последние сезоны довольно популярна шапка типа «носок» или «чулок» – то есть удлинённая модель, которая закругляется на конце. Обычно её натягивают на лоб, а закругленный конец свисает за шеей. Кстати, ввели её в массовую моду хип-хоп-музыканты.

Но стоит заметить, что такой головной убор вряд ли дополнит деловой образ. Да и модель, скорее всего, подойдёт больше молодым людям. Люди старшего поколения предпочитают классические кепи (или шапки-ушанки), которые вновь входят в моду. Собственно говоря, они никогда из неё и не выходили, но сейчас переживают новое рождение.

Кепи создаются из толстого сукна, и зимой в них не холодно. Правда, смущает тут другой момент – большинство мужчин не опускает специальные «уши», которые есть у кепи, даже в мороз. Неужели не холодно? Холодно, конечно, но зато смотрится стильно. Кроме того, огромной плюс кепи в том, что они подходят почти всем, независимо от типа лица.

Для тех, хочет попробовать что-то новое – меховая панама от бренда Kangol

Шапка типа «носок» или «чулок» популярна уже не первый сезон

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