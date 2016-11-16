Алексей Федорченко получил приз «Русского зарубежья»

В Москве вручили призы ежегодного международного фестиваля «Русское зарубежье». Этот кинофорум посвящён тематике российского изгнания.

Гран-при игровым картинам жюри в этом году решило не присуждать, но вот специальные призы нашли своих героев. Ими стали Сергей Снежкин, снявший по мотивам повести Леонида Юзефовича фильм «Контрибуция», а также екатеринбургский режиссёр Алексей Федорченко с картиной «Ангелы революции». Напоминаем, что кино основано на реальных событиях 30-х годов прошлого века.

В разделе документальное кино главный приз «Философский пароход» – символ изгнания из России лучших представителей науки и культуры – вручили режиссёру Павлу Мирзоеву за фильм «Наум Коржавин. Время дано…».

В разные годы лауреатами киносмотра становились Алексей Учитель, Владимир Фокин, Иосиф Пастернак и другие.

Фестиваль – один из проектов Дома Русского зарубежья имени Александра Солженицына – учреждён в 2007 году. В программу «Русского зарубежья» попадают фильмы о судьбах тех, кому пришлось покинуть родину, со времён трагических событий начала XX века.