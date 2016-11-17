Старинные усадьбы Скипидарска

Опубликовано в №214 от 18.11.2016

Конечно, это далеко не полный список архитектурных реликвий Скипидарска, но с учётом скорости и размаха современного строительства этот список вскоре станет полным, а то и вовсе сократится до минимума. Успевайте посмотреть!

Особняк купца Лесорублева. Здание полностью отражает нрав купца и заводчика Акинфия Лесорублева – вздорный, упрямый, свое­нравный. Большое каменное крыльцо на втором этаже сейчас немного покосилось, но всё ещё производит впечатление.

Ходили слухи, что в глубоких подвалах своего особняка Лесорублев чеканил фальшивые золотые червонцы, которыми потом сорил в казино, установленном в этом же подвале.

С 1994 года здание занимает скипидарское отделение Союза грузчиков-передвижников Российской Федерации.

Здание скипидарского речного адмиралтейства. Построено в 1836 году по проекту архитектора Поленцо Распилли. Заказчиком выступил трест «ГлавЦарьВсеяРусьСтрой». Фасад украшен лепниной, а фронтон – кониной (как на Большом театре). Не удержался архитектор и от клоунады с колоннадой.

В 2002 году дом был внесён в список наследия, охраняемого ООО «Охрана» и при поддержке Профсоюза бульдозеристов спасён от сноса. В том же году была полностью восстановлена оригинальная изгородь 1930-х годов из колючей проволоки.

В настоящее время ведётся реставрация полотна, висящего на ветхом фасаде здания. На полотне изображён фасад здания, каким он был в XIX веке.

Несомненным украшением усадьбы являются гостеприимно заваренные железные ворота.

Усадьба Землевладельца кротова. Известна тем, что имела множество подземных ходов, ведущих из усадьбы. Говорят, что подземными ходами был изрыт весь парк возле главного здания. С помощью подземных ходов Кротов мог попасть к своим соседям, в частности, к купчихе Дюймовкиной.

Согласно легенде, на заднем дворе своей усадьбы Кротов зарыл клад. Стремясь сохранить свою землю, он закопал не золото, а как раз землю, коей он так дорожил…

Что же касается самого дома, то он выполнен в стиле классического идиотизма с элементами прагматизма. Об этом говорит множество ниш и нычек, в которых когда-то хранились многочисленные реликвии и продовольственные припасы семьи Кротовых, однако сейчас в них можно обнаружить лишь какие-то швабры и лопаты.

Усадьба купца лохушкина. Знаменита тем, что сразу после постройки была проиграна хозяином в карты, затем им же выкуплена, потом опять проиграна, и так продолжалось несколько лет вплоть до смерти владельца, так и не успевшего выкупить дом в последний раз. В советское время в здании располагалось управление мгновенной лотереи «Спринт», в 90-е годы работало казино с тараканьими бегами.

Здание трудно отнести к какому-то определённому архитектурному стилю. Фасад с лепниной, кухня со стряпниной – всё отдаёт некоей стилевой мешаниной.

Усадьба обладает двойственным статусом: здание подлежит одновременно охране и сносу. Результатом является многолетняя изнурительная тяжба, которая идёт между экскаватором и зданием усадьбы.

Усадьба графа Сглуздова. Усадьба была построена в псевдорусском стиле псевдорусским архитектором Нудельманом. Первоначально принадлежала князю Трубецкому, однако после отъезда князя на охоту на несколько дней дом был поспешно продан графу Сглуздову, человеку со странностями.

За короткий срок по прихоти нового хозяина возле основного дома возникли разнообразные постройки: беседка для прислуги, голубятня для кур, конура для гостей, конюшня для запаха…

Дом поэта Шкодняйского. Серое каменное здание, настолько мрачное и угрюмое, что сам поэт боялся в нём жить. Жить он предпочитал напротив, в светлом и весёлом здании долговой тюрьмы.

Доходный дом Пельменинова с лепниной. Дом буквально слепили из того, что было, нафаршировали мебелью, а потом назвали доходным домом Пельменинова и полюбили за необычную архитектуру. В сильные дожди дом сильно намокал и мог развалиться или слепиться с соседним домом, что и произошло уже через год после постройки.