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Никас Сафронов: «Сначала я рисовал Хиллари Клинтон. С нелюбовью, но портрет получился удачный»

17 ноября 2016, 18:03 / Культура
Выставка Никаса Сафронова в Екатеринбурге. Фото: Александр Зайцев

Выставка Никаса Сафронова в Екатеринбурге. Фото: Александр Зайцев

Сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открывается выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Персональная экспозиция под названием «Избранное» готовилась около года. На выстаке 105 картин — графика, живопись и, конечно, работы, написанные в технике, которую придумал сам Никас Сафронов — «дрим вижн», или «видения». Последний раз в столицу Урала художник приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться.

— Для меня Екатеринбург вообще столица культуры России, раньше это был Петербург, сейчас — вы. Здесь открываются новые музеи, запускается множество интересных проектов, есть прекрасные театры… Любой творческий человек мечтает побывать здесь. А ещё это очень амплитудный город — тут и расстреливали царскую семью, и Храм-на-Крови построили. Здесь есть место разным мнениям, течениям. В Екатеринбурге прогрессирует искусство — это говорит о том, что город живёт.

Венеция. Начало дня. 2013

— За пять лет — со времени вашей последней персональной выставки в Екатеринбурге — у вас появилось немало новых работ. И некоторые из них тоже попали в экспозицию «Избранное»…

— Более того, буквально сегодня ночью, перед полётом, дописывал портрет Дональда Трампа. Сначала я рисовал Хиллари Клинтон. С нелюбовью, но портрет тем не менее получился удачный. А за две-три недели до выборов Сергей Лавров сказал: «может быть и так, что к власти придёт Трамп»… Пришлось переделать. Как вернусь, передам картину в Белый дом. Каждый год в альбом «Искусство России» от меня просят две-три картины. И в этом году я хотел передать портрет Путина и Хиллари, а вот как получилось. Так что теперь передам им Путина и Трампа. Но портрет Хиллари тоже пригодится (смеётся). Будет какой-нибудь обед у неё с Лавровым, где он ей скажет, чтобы она не переживала, и подарит этот портрет. Своего часа у меня ждёт также портрет Франсуа Олланда. Я его писал для встречи Владимира Путина, Ангелы Меркель и Олланда. Но тогда не получилось, поэтому теперь уже подарю его при личной встрече.

Путь к высокой истине. 2011

— Разве в искусстве есть место политике?

— Когда художник вырастает до уровня известности, он становится одновременно и вне политики, и в то же время должен принять какую-то гражданскую позицию — решить, на какой он стороне. Мы видим, сколько сегодня происходит проамериканских акций — девочки из «Pussy Riot» или человек, который облил бензином двери ФСБ, а до этого прибивал свои гениталии к брусчатке. Он изначально-то был художником, но это, к сожалению, не дало ему каких-то дивидендов. Это не искусство. Это или порнуха, или дешёвый пиар. Но иногда это поощряется прессой… Меня будут ругать, но фильм Звягинцева «Левиафан» показался мне очень средней работой, каких у нас каждый день выпускают десятками. Там ничего сверхнеобычного нет…

— Вы являетесь автором необычного стиля «дрим вижн» и даже занесены за это в Книгу рекордов Гиннеса. У вас есть последователи?

— Эту технику сложно повторить. В Бельгии мне предлагали 100 тысяч долларов за часовой мастер-класс, чтобы я раскрыл секрет этой техники. Но я не стал, хотел передать сыну, который живёт в Лондоне, а он выбрал политику… Сложность стиля «дрим вижн» в том, что он основан в первую очередь на знании классической школы. Я боюсь, что Малевич не смог бы это нарисовать. Пикассо ещё может быть, а Малевич мог бы и не справиться. Шагал вообще больше двойки по рисованию не получал — нашли его дневники, там единицы и лишь иногда двойки. Когда он приехал в Москву, встретился с Львом Бакстом, тот сказал ему: «ты никогда не научишься рисовать, раз уже не научился в детстве». Но он дал ему понятие цвета. И предложил взять еврейскую тему. Но, например, как график, Шагал — слабый автор. Просто все они сумели занять свою нишу. Надеюсь, это получилось и у меня. Вообще в моём понимании искусство - это знание и классическое образование, но сегодня всё чаще за искусство выдают то, что таковым не является. Конечно, музеи современного искусства должны пополняться, но есть ли там зачастую как раз искусство — вопрос спорный…

Просто весна. 2016

— У многих знаменитостей есть портреты, принадлежащие вашей кисти. А известных уральцев писать приходилось?

— Однажды я прилетел в Екатеринбург с какой-то акцией, в аэропорту — было пять или шесть часов утра — меня спросили: «что бы вы хотели здесь увидеть?» Я говорю — Росселя. И только доехал до отеля, лёг спать, как раздался стук в дверь. Мне говорят «Россель ваш ждёт»… Я делал его портрет, он очень мне понравился — деловой, профессиональный, творческий человек. Он показался мне одним из самых сильных губернаторов России. Да и портрет, на мой взгляд, получился неплохой…

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Сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открывается выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Персональная экспозиция под названием «Избранное» готовилась около года. На выстаке 105 картин — графика, живопись и, конечно, работы, написанные в технике, которую придумал сам Никас Сафронов — «дрим вижн», или «видения». Последний раз в столицу Урала художник приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться.

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