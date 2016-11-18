Вышла книга об Иване Граматике

В книге народной памяти — шесть глав. Ольга Брулёва (на фото) занималась её составлением полгода. Книга вышла тиражом 2 000 экземпляров. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №216 от 19.11.2016

Вчера в Доме журналистов презентовали книгу об Иване Граматике — человеке, который более 15 лет возглавлял Северный управленческий округ. На мероприятии собрались его близкие, коллеги, люди, которые его хорошо знали.

Своими воспоминаниями об Иване Ивановиче поделились 69 авторов, в том числе — экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Предисловие к книге подготовил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

— Идея создать книгу родилась у общественности Северного управленческого округа. Её поддержал нынешний депутат Госдумы Сергей Бидонько. Собрали глав, решили делать, — рассказывает редактор-составитель книги, редактор газеты «Карпинский рабочий» Ольга Брулёва. — Близкие Ивана Ивановича, с которыми я общалась, рассказывали, что он увлекался кулинарией и всегда делал хорошие подарки. Поэтому одна из глав книги называется «Рецепты от Граматика», где собраны рецепты, которые сохранились у его сестры Татьяны Харитоновой.

На презентации книги прозвучало много тёплых слов об Иване Граматике: каким неравнодушным человеком он был, каким грамотным управляющим. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что «он хорошо говорил по-русски», а когда ему об этом говорили, он шутил: «Ну я же Граматик!».

— Когда губернатор Эдуард Эргартович Россель подбирал кандидатуру на пост главы управленческого округа, в его профессионализме не было сомнений, — говорит председатель Свердловского союза журналистов Александр Левин. — Управляющий должен был говорить с главами на одном языке, но при этом быть хорошим руководителем. Он таким был.