Вся еврейская культура на экране

Открыл фестиваль фильм «Повесть о любви и тьме» – дебютная режиссёрская работа Натали Портман. Это биографическая лента о детстве известного израильского прозаика и журналиста Амоса Оза. Кадр из фильма

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

В столице Урала проходит I Екатеринбургский еврейский кинофестиваль (ЕЕКФ). Кинопрограмма включает более 15 работ – художественные, анимационные и документальные картины.

Фильмы объединены идеей рассказа о еврейской культуре: жизни народа в диаспоре и в Израиле, семейных ценностях, истории евреев XX века. Показы и специальные мероприятия фестиваля пройдут в Ельцин-Центре и в кинотеатре «Каро 10 Радуга Парк».

Фестиваль называется «Первый еврейский», но это не совсем отражает суть, поскольку в Екатеринбурге и раньше проходил смотр, посвящённый еврейской культуре. Только название его было – Фестиваль израильского кино, он имел большой успех у местной публики. Однако потом мероприятие ушло из культурной жизни города. И вот теперь открылось второе дыхание.

ЕЕКФ стал продолжением одноимённого Московского фестиваля, который в этом году прошёл уже второй раз.

– Нам было важно выполнить данное на закрытии II Московского еврейского кинофестиваля обещание – расширить географию проведения кино­смотра, – говорит генеральный продюсер ЕЕКФ Егор Одинцов. – Урал – место встречи Востока и Запада, что делает местную публику наиболее отзывчивой и чувствительной к взаимодействию разных культур.

Среди самых ярких показов Еврейского кинофестиваля можно выделить такие работы, как – «Сын Саула» режиссёра Ласло Немеша. Картина в этом году получила «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке. Будет представлено и несколько российских картин на заданную тематику – нашумевший проект Леонида Парфёнова – «Русские евреи» и фильм «Брут» с Оксаной Фандерой и Олегом Янковским в главных ролях.