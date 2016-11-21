час назад
В Екатеринбург съехались библиотечные блогеры со всей страны
В Свердловскую областную научную библиотеку имени В.Г. Белинского приехали 55 сотрудников библиотек со всей России. С 21 по 22 ноября в Белинке проходит VI неКонференция (да, именно так!) библиотечных блогеров «Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства».
час назад
Вся еврейская культура на экране
В столице Урала проходит I Екатеринбургский еврейский кинофестиваль (ЕЕКФ). Кинопрограмма включает более 15 работ – художественные, анимационные и документальные картины.
18 ноября 2016
Вышла книга об Иване Граматике
Вчера в Доме журналистов презентовали книгу об Иване Граматике — человеке, который более 15 лет возглавлял Северный управленческий округ. На мероприятии собрались его близкие, коллеги, люди, которые его хорошо знали.
18 ноября 2016
В столице Урала открылась выставка лучших работ Никаса Сафронова
В Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открылась выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова.
17 ноября 2016
Никас Сафронов: «Сначала я рисовал Хиллари Клинтон. С нелюбовью, но портрет получился удачный»
Сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открывается выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Персональная экспозиция под названием «Избранное» готовилась около года. На выстаке 105 картин — графика, живопись и, конечно, работы, написанные в технике, которую придумал сам Никас Сафронов — «дрим вижн», или «видения». Последний раз в столицу Урала художник приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться.
17 ноября 2016
Брук, который построил Дворец
Он живет сегодня на два дома, две страны – Россию и Израиль, но каждый день ищет в Интернете новости с Ленина, 1 в Екатеринбурге
17 ноября 2016
Старинные усадьбы Скипидарска
Конечно, это далеко не полный список архитектурных реликвий Скипидарска, но с учётом скорости и размаха современного строительства этот список вскоре станет полным, а то и вовсе сократится до минимума. Успевайте посмотреть!
16 ноября 2016
Алексей Федорченко получил приз «Русского зарубежья»
В Москве вручили призы ежегодного международного фестиваля «Русское зарубежье». Этот кинофорум посвящён тематике российского изгнания.
16 ноября 2016
Дело в шапке
Какие головные уборы и шарфы популярны в этом сезоне
15 ноября 2016
Девять свердловских кинокомпаний выиграли борьбу за деньги Министерства культуры России
Экспертный совет по неигровому кино при Министерстве культуры России объявил результаты конкурса, согласно которому до конца Года кино средства на съёмку фильмов получат 216 авторов документальных картин. Среди победителей — 9 свердловских кинокомпаний и 12 проектов. Сумма субсидий для каждого фильма определена индивидуально.