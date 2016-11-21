В Екатеринбург съехались библиотечные блогеры со всей страны

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

В Свердловскую областную научную библиотеку имени В.Г. Белинского приехали 55 сотрудников библиотек со всей России. С 21 по 22 ноября в Белинке проходит VI неКонференция (да, именно так!) библиотечных блогеров «Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства».

В VI неКонференции участие принимают сотрудники библиотек из Свердловской, Челябинской, Ленинградской, Курганской, Томской областей, Республик Татарстан и Чувашия, а также Казахстана. В первый день специалисты обменяются опытом по использованию интернет-ресурсов в работе учреждений.

– Участники пройдут мастер-классы по медиапланированию, SMM-технологиям, обзору профессиональных интернет-ресурсов. Вечером они получат настоящие приказы от министерства культуры Свердловской области и за ночь разработают концепцию проведения обязательного мероприятия и его освещения в социальных медиа, – рассказала «ОГ» куратор мероприятия Анастасия Русина