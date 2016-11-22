Уральцы снова в джазе

Опубликовано в №218 от 23.1.2016 под заголовком «...»

Вчера в Свердловском театре музыкальной комедии состоялось открытие нового проекта под названием «Международный центр джаза». Тем самым театр решил возродить атмосферу, царившую в столице Урала в годы, когда в городе устраивались большие фестивали – «Джаз-транзит» и «Джаз, рождённый в СССР». К слову, это направление музыки из Екатеринбурга никуда и не уходило – оно живёт в клубах, барах, на площадках многочисленных фестивалей, а теперь ещё и на театральных подмостках.

В том, что проект «Международный центр джаза» должен был появиться именно в Екатеринбурге, сомнений нет. Как мы выяснили, послушать джаз в столице Урала можно более чем в 65 ресторанах, барах и других подобных заведениях. У нас здесь находится и один из флагманов по продвижению джазового искусства – клуб «EverJazz», где выступают как уральские музыканты и джазмены масштаба страны, так и мировые звёзды. В Екатеринбурге и Свердловской области ежегодно слушателей собирают такие фестивали, как «УсадьбаJazz» в Екатеринбурге и «UralTerraJazz», который уже традиционно проходит в области – Камышлове, Сысерти и других городах. Да что там, зачастую прекрасными джазовыми концертами можно насладиться и в филармонии. И именно об этой публике в интервью «ОГ» говорил один из самых ярких пианистов России Даниил Крамер.

– Я уже 21 год здесь слушателей воспитываю, – рассказывал музыкант. – Особенность екатеринбургской джазовой публики – её филармоничность. Хорошая особенность, но она накладывает на музыканта очень большую ответственность, для неё совсем нелегко играть. Но я обожаю такую публику, просто обожаю. Они оценят любую твою находку – на 100 процентов…

Фестивали, к которым в своём проекте обращаются организаторы «Международного центра джаза», – «Джаз-транзит» и «Джаз, рождённый в СССР», – были популярны в 90-е и нулевые. Не так уж давно. И судя по всему, концепция тех фестивалей и нового проекта Музкомедии совпадают. В Екатеринбург будут приезжать лучшие джазовые исполнители России и ближнего зарубежья, джазмены из Франции, Австрии, Англии, США… Более того, у этого театра есть хорошая стартовая база для проведения подобных мероприятий, ведь на протяжении нескольких сезонов на его сцене играется спектакль под названием «JAZZaBELLE», где солистка Светлана Ячменёва исполняет джазовые кавер-версии популярных песен. А значит, и публика соответствующая у театра сформирована. И станет ли Екатеринбург вновь одним из лидеров российского джаз-движения, теперь решать публике.