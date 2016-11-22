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«Мажор» и перемены

22 ноября 2016, 17:55 / Культура
Павел Прилучный уже не в первый раз играет типаж мажора. В такой роли он выступал в сериале «Закрытая школа». кадр из фильма

Павел Прилучный уже не в первый раз играет типаж мажора. В такой роли он выступал в сериале «Закрытая школа». кадр из фильма

  • Опубликовано в №218 от ...01.2016 под заголовком «...»

Вчера на «Первом канале» завершился показ второго сезона сериала «Мажор». Первый сезон сериала, сделанного компанией Александра Цекало, был представлен зрителям в конце 2014 года. Многие тогда отнеслись к нему с настороженностью – очередной набор штампов про полицейских? Казалось бы, но «Мажор» не только быстро доказал свою состоятельность, но и показал, что российские сериалы наконец-то начали меняться в лучшую сторону.

Муки «золотого» мальчика

Сюжет у картины довольно простой. Главный герой – он же и есть мажор в классическом смысле – Игорь Соколовский (Павел Прилучный) сын столичного олигарха. У него есть все атрибуты красивой жизни – папины деньги, хорошее юридическое образование, дорогущий жёлтый «корвет» и полное отсутствие каких-либо авторитетов. Но волею сценаристов Игорь ввязывается в драку с полицейским и попадает в неприятности. Его отец решает перевоспитать сына и отправляет его на работу в отделение полиции, чтобы Игорь начал новую жизнь. И, конечно же, действие развивается от обратного – поначалу возненавидев новую жизнь, Игорь постепенно втягивается, меняется и становится уже совсем другим человеком.

Просто смотреть пресный набор про муки «золотого» мальчика, мягко говоря, неинтересно. Поэтому с каждой серией фильм обрастал целым ворохом деталей – таинственная смерть матери Игоря, тёмные дела отца, загадочный бизнесмен Игнатьев, который портит герою жизнь (а в конце первого сезона и вообще упекает его в СИЗО), любовные интриги с коллегой и все прочие «вкусности», которые и создают этот «винегрет». Поэтому в «Мажоре» одновременно переплелись и любовь, и смерть, и детектив, и романтика.

В одной из серий снялась Вера Брежнева –она играла саму себя. Кадр из фильма

Убить двух зайцев

К концу первого сезона охватывает странное чувство – ничего сверхъестественного на экране не происходило, но уже хочется посмотреть продолжение. Вроде бы думал, что будет набор штампов – но увидел самобытный продукт. Наверное, потому что создателям «Мажора» удалось, пожалуй, главное – рассказать нормальную, живую историю о перерождении человека в современном мире. При этом даже удалось убить двух зайцев – показать взросление человека и представить и проследить путь героя в несвойственной ему среде. Это своего рода эксперимент, как мальчик-мажор сможет адаптироваться в «простом» мире. Удаётся ему это? Да, потому что, оказывается, не только деньги и клубы у него на уме, но и обыкновенные человеческие чувства.

С другой стороны, «Мажор» не говорит на языке морали. Он показывает, что может быть с такими людьми и что каждый человек способен пусть и с трудом, но измениться. Кроме того, история эта совсем не фантастическая, и нет тут превращения злодея в добряка. Эта история жизненная, которая вполне может произойти в реальном мире. Даже когда у Игоря вновь появляется возможность вернуться к «старой жизни», он не становится прежним. У него появляется цель, которая не позволяет ему удариться в былую праздность. Герой развивается – вот чего порой так не хватает в российских сериалах.

В сериале сильный актёрский состав. Слева направо: Дмитрий Шевченко, Карина Разумовская, Денис Шведов. Кадр из фильма

«Усилители вкуса»

Российские сериалы на тему полиции часто снимались и снимаются. Но вот только устали многие зрители от бесконечных «Ментовских войн», да и «Улицы разбитых фонарей», столь популярные в конце девяностых, недавно запустили 16-й сезон. Бесспорно, кому-то нравятся эти проекты. Но это, как было в той же рекламе из 90-х – жевать, не пережевать. «Мажор» сделан по совсем другим лекалам – западным. У него больше общего с проектами типа «Декстера» или «Менталиста», чем со своими отечественными старшими братьями. Кроме того, у «Мажора» есть своеобразные «усилители вкуса» – достойный актёрский состав (Прилучный, Разумовская, Шевченко, Панфилов, Шведов), хорошая музыка, операторская работа и так далее. В конечном счёте мы видим красивую картинку, которая не отторгает, а, наоборот, заставляет засмотреться.

С другой стороны, качество сериалов резко возросло и из-за конкуренции на рынке. В сериальное производство приходит всё больше режиссёров из большого кино. Тут можно вспомнить и Сергея Урсуляка («Ликвидация», «Жизнь и судьба»), и Вадима Перельмана («Измены»), и Юрия Быкова («Метод»), и Бориса Хлебникова («Озабоченные, или Любовь зла»), и других. А уже с режиссёрами приходят и большие актёры, которые раньше обходили подобные проекты стороной. Сериальное производство встало на рельсы и тихонько движется к своему успеху.

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