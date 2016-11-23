КВН или цирк: что смешнее?

Борис Никишкин – один из клоунов, кто работает практически без грима. Комик «Альфонс Коконат» создаёт узнаваемые образы деятелей шоу-бизнеса, высмеивая напыщенность и пустую амбициозность некоторых персонажей современного «звёздного» общества. vk.com

Опубликовано в №219 от 24.11.2016

Сегодня в столице Урала стартует IX Всемирный фестиваль клоунов. Традиционно Екатеринбургский цирк и Российская государственная цирковая компания собрали на манеже самых талантливых и именитых артистов со всего мира. За четыре дня фестиваля зрители смогут оценить творчество клоунов из Бразилии, Венесуэлы, Франции, Дании, США, Италии и, конечно же, России.

Как известно, участников фестиваля-конкурса отбирает лично народный артист России, директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский. Он тщательно изучает творчество каждого, чтобы включить в фестивальную программу самых разных, неординарных представителей этого циркового жанра.

Причём некоторых артистов настолько тепло принимала публика в прошлые годы, что их приглашают в Екатеринбург ещё раз. Так, в этом году к нам снова приехал дуэт Бонбон и Тина, представляющий Данию и Финляндию. Артисты уже выступали на Урале в 2011 году.

Также второй год подряд покажет на фестивале своё мастерство клоун Борис Никишкин, представляющий Большой московский цирк. Борис не только клоун, но ещё и артист КВН – он играет за команду «Сборная Московского государственного цирка», которая в этом году пробилась в финал Высшей лиги. Поэтому у зрителей фестиваля будет уникальная возможность сравнить, где смешнее – в КВНе или в цирке. Кстати, Борис родился в семье цирковых артистов и на манеж выходит аж с четырёх лет. В настоящее время он работает в комическом жанре и жанре эквилибристики.

Помимо того что свердловчане смогут насладиться выступлениями лучших клоунов мира, они ещё и устроят им настоящий экзамен, так как в этом году фишкой фестиваля станет проект «Хахадемия», где публика выберет самого яркого артиста.