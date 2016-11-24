Сергей Безруков высоко оценил пьесу уральца

Вчера читка пьесы «Восемь» состоялась в Московском Губернском театре. Фото: Владимир Зуев

Опубликовано в №220 от 25.11.2016

Уральский драматург Владимир Зуев стал победителем конкурса «Возрождение. Накануне. 1916–2016», который проводит Московский Губернский театр. Проект приурочен к 100-летию Октябрьской революции. Зуев представил пьесу о расстреле царской семьи. Работу уральца очень высокого оценил худ­рук Губернского театра – Сергей Безруков.

Известный актёр и куратор проекта Сергей Безруков назвал пьесу «Восемь» Владимира Зуева «новым словом на историческую тему». Сейчас уже ведутся разговоры о её постановке – вчера в Губернском театре прошла читка пьесы. Режиссёром постановки станет Анна Горушкина.

Владимир Зуев, ученик Николая Коляды, серьёзно исследовал все возможные материалы о судьбе царской семьи на Урале. В том числе ездил в Алапаевск, в монастырь у рудника Нижняя Селимская. Также драматург использовал материалы следствия, которое инициировала армия Колчака, дневники Елизаветы Фёдоровны, её переписку с сестрой Александрой Фёдоровной и Николаем II.