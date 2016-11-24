Стоять не насмерть. Стоять намертво

Кадр из фильма "28 панфиловцев". Режиссёры - Андрей Шальопа, Ким Дружинин

Опубликовано в №220 от 25.11.2016

Вчера в прокат вышел долгожданный фильм о Великой Отечественной войне – «28 панфиловцев» режиссёров Андрея Шальопы и Кима Дружинина. Ещё до премьеры история о событиях 1941 года вызвала бурные обсуждения – одни были уверены, что фильму о подвиге панфиловцев – быть, другие ставили под сомнение идею очередной военной «киноэпопеи». Корреспонденты «ОГ» посмотрели картину одними из первых.

Вопреки «утомлённым»

Как и многие, мы шли смотреть эту картину с предубеждением. Очередной масштабный фильм о войне, мощной рекламы которого на телевидении просто невозможно было не заметить. Кривотолки о фальсификации истории. Яркие трейлеры и тизеры. Примерно столько же шума было вокруг продолжения фильма «Утомлённые солнцем», недавней картины «Битва за Сталинград», современной версии «А зори здесь тихие». Но когда шум стихает, мы понимаем, что со времён советского кинематографа настоящих фильмов о войне – таких, после которых бы трясло, фильмов, где есть моменты, даже у самых стойких вышибающих слезу – не было.

Поэтому в случае с фильмом «28 панфиловцев» зритель в общем-то был готов увидеть очередное пафосное кино с невнятным сценарием и отсутствием хорошей режиссуры, что, возможно, скрасило бы обилие спецэффектов батальных сцен.

И особенно обидно, наверное, было бы тем, кто жертвовал свои деньги на этот фильм. Ведь когда в 2009 году был написан сценарий, государство деньги на съёмку не выделило. Поэтому решено было прибегнуть к краудфандингу – собирать средства через Интернет. Люди обсуждали, спорили: нужен ли вообще фильм народу? Спорили, но собрали аж 30 миллионов рублей – огромные для такого способа деньги. Андрей Фокин, житель Северодвинска, перечислил проекту 1 миллион рублей. И аргументировал свой жест так: «Я бы не назвал это благотворительностью. Это надежда на то, что рассказов о подвигах и самопожертвованиях будет больше, чем «штрафбатов», «сволочей» и прочего шлака типа фильмов «Утомлённые солнце-2». Я хочу, чтобы мои дети смотрели хорошее кино».

Такие ожидания просто нельзя было обмануть.

Реквизит и униформу для съёмок безвозмездно передал директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев. Кроме того, помощь с реквизитом оказал Военно-технический музей в Черноголовке. Кадр из фильма "28 панфиловцев". Режиссёры - Андрей Шальопа, Ким Дружинин

В фильме одна любовь. К Родине

«28 панфиловцев» – кино о войне. А когда ты смотришь картину о войне, то первым делом тебе хочется верить в происходящее на экране. Но зачастую в современных фильмах мы видим компьютерные взрывы и красивых парней с модными причёсками, для «достоверности» перемазанных землёй. И не верим этому. Но в «Панфиловцах» всё честно. Честно и правдиво. И техника, и форма, и оружие, и все прочие атрибуты. И такая достоверность не просто красивое дополнение, а главная «приманка», которая не отпускает тебя всю картину. Ну а где-то к середине ты и сам начинаешь уклоняться от кусков земли и осколков и переживать за парней, самоотверженно сражающихся с неравным противником. Кстати, обстановку хорошо нагнетает музыка Михаила Костылева, которая то гремит, то стихает, вторя симфонии войны.

Порадовал актёрский состав картины. Мы уже так устали из фильма в фильм переходить вместе с Данилой Козловским, Петром Фёдоровым, Владимиром Машковым. Появление столь популярных и якобы незаменимых артистов только отвлекает от самой истории, и создатели фильма это учли.

Вообще, с самого начала картина напоминает советские фильмы о войне: небольшая мирная предыстория, диалоги с шутками и взаимными подколами, затишье перед атакой и сам бой. Пожалуй, слишком много в картине получилось сторонних разговоров, но и они, скорее, создают атмосферу солдатского братства, а слова о том, что «неплохо было бы вдарить хорошенько по немцу, а не сидеть в окопах», напоминают больше лермонтовское – «не смеют, что ли, командиры, чужие изорвать мундиры, о русские штыки?». Смеют и изорвут. Но вот вам главное отличие от советского наследия – полное отсутствие политики и патриотического пафоса. В фильме нет положительных героев и отрицательных, нет вычурных отношений солдат – офицер. Даже про немцев, которые крайне безлико (даже немецкая речь не переводится) показаны в картине, герои говорят: «фриц не дурак». Кино о войне, а не о политике. А в громком диалоге про то, что «отступать некуда, и за нами Москва» больше человеческих вещей, чем пафоса.

Картина словно написана широкими, размашистыми мазками. Помните, так же по-мужски, описывал Шолохов Андрея Соколова – героя «Судьбы человека». «Ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а, скорее, наживлена широкими, мужскими стежками. Шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука…».

В «28 панфиловцах» отсутствует не только любовная лирика, а вообще женщины. Оно и правильно: не женское дело – война. В фильме одна любовь – к Родине.

Подвиг «панфиловцев» в фильме не преподносится как исключение. Мало ли таких историй случилось за время Великой Отечественной войны? Вы и сами знаете ответ. При этом герои фильма не относятся к этому как к подвигу. Они солдаты и выполняют свою работу. Собственно, этим и обусловлено отсутствие сильного психологизма у персонажей – тут не внутренние переживания важны, а общее дело. Более того, создатели фильма подчёркивают один момент: подвиг – это не погибнуть в бою. Это, как в фильме говорит один из героев: «Стоять насмерть – это одно, а стоять намертво – другое».

Вечно живые

«28 панфиловцев» – это, наконец, хорошее русское кино о войне. А хорошее оно, потому что взывает больше к памяти, а не настроено на коммерческий успех. Показателен в этом плане конец картины, когда кадр с выжившими героями плавно переходит в изображение знаменитого памятника у Дубосеково. Да, в фильме много реконструкций и меньше историй героев, но мало ли таких же простых ребят со всех уголков России, Казахстана или Киргизии было убито на войне…

Память в картине – даже в титрах, где перечисляются все 35 тысяч человек, пожертвовавших деньги. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что у многих стоят звание и годы жизни, которые чаще всего обрываются в годы войны. Это так родственники фронтовиков, пожертвовавшие деньги, решили увековечить их подвиг.