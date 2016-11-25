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Тимати пахнет дороже Киркорова

25 ноября 2016, 18:41 / Культура
Можно долго спорить о том, насколько хороший Тимати рэпер, но народной любви у этого исполнителя, действительно, хоть отбавляй... Фото: Павел Ворожцов

Можно долго спорить о том, насколько хороший Тимати рэпер, но народной любви у этого исполнителя, действительно, хоть отбавляй... Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №221 от 26.11.2016

В Екатеринбурге одном из парфюмерных магазинов свои новые ароматы для мужчин и женщин презентовал рэпер Тимати. Огромная очередь поклонников певца начиналась ещё перед входом в супермаркет, всем просто не хватило места внутри. Похоже, что парфюм, разработанный Тимати, привлёк даже больше внимания, чем аналогичная продукция от Филиппа Киркорова. И это несмотря на то, что аромат от рэпера обойдётся покупателям дороже, чем духи от поп-короля.

Парфюм – далеко не первый бизнес певца, под брендом Black Star Тимати довольно успешно выпускает свою линию одежды. Тем интереснее было наблюдать, в чём предстанет рэпер перед своими фанатами. Тимати появился в переполненном торговом зале под восторженный крик и свист, тут же начал снимать куртку в стиле милитари, под которой обнаружился зелёный свитер в крупную дырку. Создавалось впечатление, что одежду певца поела большая моль. Но… законодателей моды не судят.

Тимати поприветствовал всех и тут же принялся общаться с публикой. В небольшом отгороженном пространстве стояли самые рьяные его поклонницы, на которых он и протестировал свой новый аромат. В зале распространился сладковатый терпкий запах, было ощущение, что пахнет праздником. Девушки были в восторге.

– В этом аромате я учёл, как ни странно, пожелания мужчин, которым потом этими духами и наслаждаться, – начал Тимати, не отрываясь от тестирования.

Несмотря на то, что стоят духи под названием «Antidot» и «Endorfin» 6 тысяч рублей за 50 мл (что дороже аромата от Филиппа Киркорова на 1500 рублей), в день презентации желающих их приобрести было много. Хотя, возможно, такую популярность нового парфюма объясняет то, что каждый, кто в этот день сделал покупку, мог в качестве бонуса сделать селфи с любимым рэпером.

Вместе с молодыми красавицами-мамочками на презентацию духов Тимати пришли и их детишки. Оказалось, что Тимати очень популярен у мальчиков, некоторые смотрели на него отрываясь, а самым удачливым даже удалось с ним сфотографироваться. Фото: Павел Ворожцов

Тимати рассказал, что очень хотел бы делать ароматы полностью российского производства, однако, как оказалось, сделать это совсем непросто.

– Конечно, духи я разрабатывал не один, мне помогали топовые парфюмеры, – признался Тимати. – Я обозначил, какие бы ингредиенты я хотел слышать в этом аромате, а потом приезжал утверждать варианты на каждом этапе. Трудность была лишь в том, что все ингредиенты я хотел собрать в России, но столкнулся с тем, что у нас либо нельзя приобрести некоторые нужные мне экстракты и масла, либо стоят они здесь в разы дороже, чем за границей. И, к сожалению, наши фабрики пока не дошли до уровня французских. Я мечтаю делать духи в нашей стране, но мы рассчитали, что в этом случае стоимость одного флакона дошла бы до 20 тысяч рублей…

Но что-то нам подсказывает, что на этой презентации были те, кто купил бы духи Тимати и за эту сумму – главное, это гарантировало, что можно поговорить с кумиром и даже его приобнять… И певец остался благодарен свердловчанам за такой приём, он с удовольствием пофантазировал о том, из чего состояли бы духи под названием «Екатеринбург»…

– В первую очередь я бы взял перечную мяту – у вас так свежо и прохладно, – рассуждал рэпер. – Добавил бы имбирь, цитрусовые ноты, гортензию. А ещё ладан – я очень люблю его запах. И потом Екатеринбург – православный город, и в данном аромате это было бы уместно. Думаю, такая бы комбинация могла бы сработать!

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Тимати пахнет дороже Киркорова
В Екатеринбурге одном из парфюмерных магазинов свои новые ароматы для мужчин и женщин презентовал рэпер Тимати. Огромная очередь поклонников певца начиналась ещё перед входом в супермаркет, всем просто не хватило места внутри. Похоже, что парфюм, разработанный Тимати, привлёк даже больше внимания, чем аналогичная продукция от Филиппа Киркорова. И это несмотря на то, что аромат от рэпера обойдётся покупателям дороже, чем духи от поп-короля.

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