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Алексей Воробьёв пел, танцевал и фотографировался с первыми рядами фанатов – остальные наблюдали за действом на большом экране
28 ноября 2016, 17:26 / Культура
Алексей Воробьёв пел, танцевал и фотографировался с первыми рядами фанатов – остальные наблюдали за действом на большом экране. Фото: Павел Ворожцов
- Опубликовано в №222 от 29.11.2016
В выходные на открытии одного из парфюмерных магазинов уральской столицы выступил артист, певец и главный герой последнего сезона телепроекта «Холостяк» Алексей Воробьёв. Последний раз он приезжал сюда пять лет назад, когда проводил в уральской столице общегородской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург».
Как и накануне, во время встречи с рэпером Тимати всем поклонницам – а основную аудиторию составляли девушки до 25 лет – не хватило места внутри. Чтобы занять места поближе к сцене, фанатки занимали очередь за четыре часа до мероприятия.
На вопросы журналистов певец ответил прямо со сцены, а затем устроил фотосессию, при этом сам охотно делал селфи с фанатами. Желающих сфотографироваться оказалось так много, что охранникам стоило труда удержать на месте ограждения. Среди представителей сильного пола сделать фото на память решился только один – пояснил, что по просьбе знакомой.
На мини-концерт Алексей привёз молодёжную группу «Френды», продюсером которой он является. На одну из песен – «Официантка Маша» из сериала «Деффчонки» – Алексей пригласил одну из поклонниц и, к зависти остальных, станцевал с ней экспромтом.
Мини-интервью
– Накануне свой парфюм презентовал Тимати. А если бы вам предложили создать эксклюзивный аромат, то каким бы он был?
– Честно – я ещё не дошёл до того, чтобы говорить: «Хочешь пахнуть, как Лёша Воробьёв?»У меня есть три любимых парфюма, один из которых не продаётся в России. Я просто смешал бы их в одном флаконе в равных пропорциях, и если бы получилось что-то более-менее приличное, посвятил бы его уральским поклонникам.
– В Екатеринбурге живёт ваш тёзка – политик Алексей Воробьёв. Если бы вы были законодателем, какой бы закон предложили?
– Если честно, я никогда не лез в политику, но горжусь, что у меня есть такой тёзка на Урале. А если бы такая возможность была, то я предложил бы какой-нибудь законопроект в сфере искусства. Например, о том, что любой человек, который выходит на сцену, должен иметь диплом и быть профессионалом своего дела. Если поёшь – пой хорошо.
– Каким был год в творческом плане и что вас вдохновляет сейчас?
– Люди, которые ждут творческого озарения от высших сил, впустую тратят много времени. Я не тот человек, который ищет вдохновения. Если я должен написать песню к завтрашнему дню, я просто достаю пианино и начинаю писать. Весь этот год я тоже усердно трудился, и могу похвастать одним из радостных его итогов: я получил первую в жизни премию «Золотой граммофон».