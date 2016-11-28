Алексей Воробьёв пел, танцевал и фотографировался с первыми рядами фанатов – остальные наблюдали за действом на большом экране. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №222 от 29.11.2016

В выходные на открытии одного из парфюмерных магазинов уральской столицы выступил артист, певец и главный герой последнего сезона телепроекта «Холостяк» Алексей Воробьёв. Последний раз он приезжал сюда пять лет назад, когда проводил в уральской столице общегородской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург».

Как и накануне, во время встречи с рэпером Тимати всем поклонницам – а основную аудиторию составляли девушки до 25 лет – не хватило места внутри. Чтобы занять места поближе к сцене, фанатки занимали очередь за четыре часа до мероприятия.

На вопросы журналистов певец ответил прямо со сцены, а затем устроил фотосессию, при этом сам охотно делал селфи с фанатами. Желающих сфотографироваться оказалось так много, что охранникам стоило труда удержать на месте ограждения. Среди представителей сильного пола сделать фото на память решился только один – пояснил, что по просьбе знакомой.

На мини-концерт Алексей привёз молодёжную группу «Френды», продюсером которой он является. На одну из песен – «Официантка Маша» из сериала «Деффчонки» – Алексей пригласил одну из поклонниц и, к зависти остальных, станцевал с ней экспромтом.