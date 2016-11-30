Автор


В Екатеринбурге начал работу уникальный завод

30 ноября 2016, 00:00 / Культура
Сохранившийся до наших дней план Уктусского завода в 1730 году нарисовал маркшейдер князь Василий Горчаков. Фото: arkur.ru

Сохранившийся до наших дней план Уктусского завода в 1730 году нарисовал маркшейдер князь Василий Горчаков. Фото: arkur.ru

  • Опубликовано в №223 от 30.11.2016

В 1704 году была задута домна Уктусского завода — первого на территории нынешней столицы Урала.

Основан завод был двумя годами раньше по распоряжению начальника Сибирского приказа думного дьяка Андрея Виниуса. Вероятнее всего, именно он и выбрал место на небольшой речке Уктуске (правый приток Исети, сейчас имеет название Патрушиха) рядом с селом Нижний Уктус Арамильской слободы.

К маю 1706 года, когда была пущена вторая домна, на заводе уже числились 55 мастеровых и 12 учеников.

— Уктусский завод по мощности был весьма посредственный. Но его уникальность в том, что там были собраны многие виды производств. Например, ещё когда он строился, работала фабрика, где делали гвозди, потом запустили домну — появилось железоделательное производство, чуть позже — через 10 лет — стали плавить медь, — рассказал «ОГ» научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Николай Корепанов.

За период с 1704 по 1718 год завод произвёл 94 178 пудов железа, 11 122 пуда бомб и ядер, 300 пудов корабельных якорей. Однако с появлением завода на Исети в 1720-е годы Уктусский постепенно стал терять свою актуальность, и его закрыли. Но после этого здесь же немцем Иоганом Киршнером было организовано предприятие по промывке золота — первое в России. И там же, на территории Уктусского завода, обосновалась администрация Горной канцелярии, позже — Сибирского высшего горного начальства — во главе с Василием Татищевым.

Золотопромывальная фабрика просуществовала почти до середины ХIХ века, после этого территория завода практически не использовалась. В настоящее время там сохранилась лишь небольшая насыпь — остатки заводской плотины. А на месте заводского пруда, спущенного в 1855 году, сейчас располагается переулок Кирпичный.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Этот день в истории области
"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Новое в рубрике Культура

час назад

В Екатеринбурге начал работу уникальный завод
В 1704 году была задута домна Уктусского завода — первого на территории нынешней столицы Урала.

28 ноября 2016

Алексей Воробьёв пел, танцевал и фотографировался с первыми рядами фанатов – остальные наблюдали за действом на большом экране
В выходные на открытии одного из парфюмерных магазинов уральской столицы выступил артист, певец и главный герой последнего сезона телепроекта «Холостяк» Алексей Воробьёв. Последний раз он приезжал сюда пять лет назад, когда проводил в уральской столице общегородской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург».

28 ноября 2016

«Вечер музыкальных благодарностей. Презентация арфы»
Уральский музыкальный колледж представил новую концертную арфу.

27 ноября 2016

"Холостяк" Алексей Воробьёв спел в Екатеринбурге
Главный "холостяк", артист и певец Алексей Воробьёв 25 ноября выступил в Екатеринбурге.

25 ноября 2016

Тимати пахнет дороже Киркорова
В Екатеринбурге одном из парфюмерных магазинов свои новые ароматы для мужчин и женщин презентовал рэпер Тимати. Огромная очередь поклонников певца начиналась ещё перед входом в супермаркет, всем просто не хватило места внутри. Похоже, что парфюм, разработанный Тимати, привлёк даже больше внимания, чем аналогичная продукция от Филиппа Киркорова. И это несмотря на то, что аромат от рэпера обойдётся покупателям дороже, чем духи от поп-короля.

24 ноября 2016

Стоять не насмерть. Стоять намертво
В прокат вышел фильм о народных героях – «28 панфиловцев»

24 ноября 2016

Сергей Безруков высоко оценил пьесу уральца
Уральский драматург Владимир Зуев стал победителем конкурса «Возрождение. Накануне. 1916–2016», который проводит Московский Губернский театр. Проект приурочен к 100-летию Октябрьской революции. Зуев представил пьесу о расстреле царской семьи. Работу уральца очень высокого оценил худ­рук Губернского театра – Сергей Безруков.

23 ноября 2016

КВН или цирк: что смешнее?
Сегодня в столице Урала стартует IX Всемирный фестиваль клоунов. Традиционно Екатеринбургский цирк и Российская государственная цирковая компания собрали на манеже самых талантливых и именитых артистов со всего мира. За четыре дня фестиваля зрители смогут оценить творчество клоунов из Бразилии, Венесуэлы, Франции, Дании, США, Италии и, конечно же, России.

22 ноября 2016

«Мажор» и перемены
Меняется главный герой... И сериальное производство

22 ноября 2016

Уральцы снова в джазе
Вчера в Свердловском театре музыкальной комедии состоялось открытие нового проекта под названием «Международный центр джаза». Тем самым театр решил возродить атмосферу, царившую в столице Урала в годы, когда в городе устраивались большие фестивали – «Джаз-транзит» и «Джаз, рождённый в СССР». К слову, это направление музыки из Екатеринбурга никуда и не уходило – оно живёт в клубах, барах, на площадках многочисленных фестивалей, а теперь ещё и на театральных подмостках.

Последние новости
Что было раньше