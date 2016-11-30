В Екатеринбурге начал работу уникальный завод

Сохранившийся до наших дней план Уктусского завода в 1730 году нарисовал маркшейдер князь Василий Горчаков. Фото: arkur.ru

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

В 1704 году была задута домна Уктусского завода — первого на территории нынешней столицы Урала.

Основан завод был двумя годами раньше по распоряжению начальника Сибирского приказа думного дьяка Андрея Виниуса. Вероятнее всего, именно он и выбрал место на небольшой речке Уктуске (правый приток Исети, сейчас имеет название Патрушиха) рядом с селом Нижний Уктус Арамильской слободы.

К маю 1706 года, когда была пущена вторая домна, на заводе уже числились 55 мастеровых и 12 учеников.

— Уктусский завод по мощности был весьма посредственный. Но его уникальность в том, что там были собраны многие виды производств. Например, ещё когда он строился, работала фабрика, где делали гвозди, потом запустили домну — появилось железоделательное производство, чуть позже — через 10 лет — стали плавить медь, — рассказал «ОГ» научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Николай Корепанов.

За период с 1704 по 1718 год завод произвёл 94 178 пудов железа, 11 122 пуда бомб и ядер, 300 пудов корабельных якорей. Однако с появлением завода на Исети в 1720-е годы Уктусский постепенно стал терять свою актуальность, и его закрыли. Но после этого здесь же немцем Иоганом Киршнером было организовано предприятие по промывке золота — первое в России. И там же, на территории Уктусского завода, обосновалась администрация Горной канцелярии, позже — Сибирского высшего горного начальства — во главе с Василием Татищевым.

Золотопромывальная фабрика просуществовала почти до середины ХIХ века, после этого территория завода практически не использовалась. В настоящее время там сохранилась лишь небольшая насыпь — остатки заводской плотины. А на месте заводского пруда, спущенного в 1855 году, сейчас располагается переулок Кирпичный.