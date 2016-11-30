На ярмарке Non/fiction представят книги Иванова, Карасюка и Матвеевой

Опубликовано в №224 от 01.12.2016

Москва. Вчера в Центральном доме художника на Крымском Валу открылась XVIII Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. За пять дней на выставке будут представлены лучшие литературные новинки в самых разных разделах — гуманитарном, образовательном, научно-техническом, гастрономическом и, конечно же, художественном. Среди участников — более 250 крупных и малых издательств. Также на ярмарке свои новые работы на суд публики предложат и уральские писатели.

Ежегодно одна из программ мероприятия посвящена какой-нибудь стране. В этом году гостем выставки станет делегация из Великобритании. В рамках ярмарки состоится множество лекций, круглых столов, творческих встреч и презентаций произведений. Главная задача ярмарки интеллектуальной литературы — это создание пространства для общения между самими профессионалами издательской отрасли, писателями и читателями.

Со своими новинками читателей познакомят Татьяна Москвина, Эдуард Лимонов, Дмитрий Быков, Ираклий Квирикадзе, режиссёр Андрей Смирнови другие.

2 декабря пройдёт презентация книги архивариуса Свердловского рок-клуба, журналиста Дмитрия Карасюка — он представит «Историю Свердловского рока…». А в заключительный день ярмарки, 4 декабря, исторический роман «Тобол. Много званых» публике явит Алексей Иванов. В этот же день новую книгу «Горожане» презентует екатеринбургский писатель Анна Матвеева.