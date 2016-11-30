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Крымские страницы русской поэзии: Антология современной поэзии о Крыме (1975–2015)
30 ноября 2016, 18:12 / Культура
- Опубликовано в №224 от 01.12.2016
«Алетейя» (Санкт-Петербург) — 2015.
О книге: В антологию вошли произведения, посвящённые Дому-музею М.А.Волошина, Коктебелю и Крыму, написанные на русском языке известными и молодыми поэтами из разных городов России и других стран мира за последние 40 лет, с момента образования музея в Доме Поэта. Всего в антологии собраны стихи более чем ста поэтов, среди которых — Олег Чухонцев, Евгений Рейн, Борис Чичибабин, Кирилл Ковальджи, Константин Кедров-Челищев, Александр Тимофеевский и многие другие. Кроме того, в антологию вошли и стихи уральских поэтов — Сергея Ивкина, Евгения Чемякина, Евгения Касимова, а также произведения завсектором корректуры «Областной газеты» — Марины Лихомановой.
Цитата:
Евгений Рейн — «Музыка жизни»
Тонут и тонут твои пароходы, падают мачты при полном оркестре, через солёную смертную воду пой мне, как раньше, люби, как и прежде.
Марина Лихоманова — «Гаспра. Вечер…»
Фон саксофонный, небо оттенка сажи, Каменный парус — без рыбака и лодки,
А над притихшим морем, пустынным пляжем — Лунного света полная сковородка.