Крымские страницы русской поэзии: Антология современной поэзии о Крыме (1975–2015)

Опубликовано в №224 от 01.12.2016

«Алетейя» (Санкт-Петербург) — 2015.

О книге: В антологию вошли произведения, посвящённые Дому-музею М.А.Волошина, Коктебелю и Крыму, написанные на русском языке известными и молодыми поэтами из разных городов России и других стран мира за последние 40 лет, с момента образования музея в Доме Поэта. Всего в антологии собраны стихи более чем ста поэтов, среди которых — Олег Чухонцев, Евгений Рейн, Борис Чичибабин, Кирилл Ковальджи, Константин Кедров-Челищев, Александр Тимофеевский и многие другие. Кроме того, в антологию вошли и стихи уральских поэтов — Сергея Ивкина, Евгения Чемякина, Евгения Касимова, а также произведения завсектором корректуры «Областной газеты» — Марины Лихомановой.

Цитата:

Евгений Рейн — «Музыка жизни»

Тонут и тонут твои пароходы, падают мачты при полном оркестре, через солёную смертную воду пой мне, как раньше, люби, как и прежде.

Марина Лихоманова — «Гаспра. Вечер…»

Фон саксофонный, небо оттенка сажи, Каменный парус — без рыбака и лодки,

А над притихшим морем, пустынным пляжем — Лунного света полная сковородка.