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«Областная газета» вручила свой приз на фестивале «ЭтноКино»

30 ноября 2016, 19:06 / Культура
  • Опубликовано в №224 от 01.12.2016

Вчера в екатеринбургском Доме кино завершился III Молодёжный фестиваль «ЭтноКино». В течение ноября зрители могли принять участие в киносмотре, который традиционно проходит в интернет-формате.

В конкурсной программе этого года было представлено 13 короткометражных фильмов этнографической тематики, снятых студентами и молодыми авторами России и зарубежья. Впервые отдел культуры «Областной газеты» выбирал картину, которая была удостоена специального приза нашего издания.

Отборочная комиссия рассмотрела более 300 работ самых разных жанров — от художественных и документальных картин до музыкальных клипов. Но только 13 из них попали в конкурс фестиваля. И уже из лучших коллектив «ОГ» выбрал фильм «Зимнее моление» режиссёра из Ижевска Анатолия Добрякова. Приз был вручён автору с формулировкой «За выразительный детальный рассказ о национальном обряде, раскрывающем философию и мировоззрение целого народа». «Зимнее моление» — это кино о традиционной религии закамских удмуртов, ныне проживающих в северо-западных районах Башкортостана.

Также жюри фестиваля отметило фильм «Хампи» — кинозарисовку об Индии. Эта небольшая картина сделана именитым оператором Максимом Дроздовым, который не так давно решил путешествовать и снимать о самых разных уголках мира. Свердловский государственный фильмофонд отметил кино Дмитрия Арзютова, созданное на основе документальной хроники советских этнографов о ненцах Большеземельской тундры в 1929–1930 годы.

Посмотреть эти и другие картины всё ещё можно на сайте фестиваля на портале www.ethnofilm.ru.

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