Актрису Татьяну Сумарокову наградили за заслуги перед областью

На счету актрисы около 10 ролей в кино. Татьяна Сумарокова в фильме «Серебро» режиссёра Юрия Волкогона, 2008 год. Кадр из фильма

Опубликовано в №225 от 02.12.2016

Актриса Татьяна Сумарокова награждена знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. В этом году Татьяна Алексеевна отметила семидесятилетие, также исполнилось 40 лет с того момента, как Татьяна Сумарокова пришла в Свердловский государственный академический театр драмы.

Творческий путь замечательной актрисы Татьяны Сумароковой насчитывает множество ролей в Свердловском театре драмы, также Татьяна Алексеевна известна как актриса кино. Столь высокой награды артистка удостоена за особые заслуги в сфере социального развития региона.