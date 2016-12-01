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В Уральской консерватории выбирают ректора

1 декабря 2016, 17:39 / Культура
  • Опубликовано в №225 от 02.12.2016

В Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского объявили выборы нового ректора. Контракт нынешнего руководителя консерватории – Валерия Шкарупы – истекает, и теперь до 13 декабря претенденты на вакантный пост должны заявить свои кандидатуры. Сами выборы пройдут 17 февраля 2017 года путём тайного голосования.

Выбор ректора в Уральской государственной консерватории традиционно проходит в несколько этапов. Сначала кандидаты должны подать заявки, которые, в свою очередь, утверждает учёный совет консерватории. Затем список согласованных кандидатов отправляется в Москву – в Министерство культуры РФ, где всех претендентов подробно рассматривает аттестационная комиссия. Кандидаты, которых одобрил Минкульт, приглашаются на конференцию в консерваторию, где они выступают перед собранием – рассказывают о себе, а главное, представляют план развития музыкального учебного заведения на следующие пять лет. И только потом – тайное голосование.

Подать заявку могут как представители структурных подразделений консерватории, так и кандидаты со стороны. Учёный совет рассматривает все варианты.

– Конечно, кандидатов, как правило, бывает немного, – рассказывает Григорий Резников, проректор по учебной работе Уральской государственной консерватории. – Обычно заявляются далеко не от каждого структурного подразделения. Так, в 2003 году было три претендента, в 2008-м – один. В 2011-м тоже один – нынешний ректор Валерий Шкарупа. Я прогнозирую, что и в этом году будет один или максимум два кандидата. Совершенно точно, что Валерий Шкарупа вновь будет подавать заявление на участие в выборах, а другие претенденты заявки пока не подавали.

Досье «ОГ»

  • Валерий Шкарупа – пианист, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, профессор.
  • Родился 6 июня 1958 года в Душанбе.
  • Окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского.
  • Лауреат Международного конкурса им. Ф. Листа (Будапешт, 1991).
  • Дипломант І Международного конкурса им. С. Рахманинова (Москва, 1993).
  • Лауреат премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства» (2002)
  • В Уральской государственной консерватории преподаёт с 1984 года.
  • С 2011 года ректор Уральской государственной консерватории.
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