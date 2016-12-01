«Кинопроба» вновь готова удивлять

В этом году очень богатая программа документального кино. Так, большой интерес вызывает картина «Скоро на «Первом» (режиссёры Ноза Абдулвасиева и Анастасия Сергеева), которая показывает «закулисье» скандальных ток-шоу «Первого канала». Кадр из фильма

Опубликовано в №225 от 02.12.2016

Вчера в Екатеринбурге начал свою работу XIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». С 1 по 4 декабря столица среднего Урала по традиции превратится в настоящую Мекку молодёжного и студенческого кино и анимации.

«Кинопроба» не сбавляет обороты и каждый раз старается чем-то удивлять зрителей. Так и тринадцатый фестиваль-практикум приготовил обширную программу – только в конкурсе 88 студенческих и дебютных фильмов из 16 стран мира и более чем из 30 киношкол. Игровое, документальное, анимационное кино – общим хронометражом около 20 часов.

Определять лучшие фильмы будет жюри во главе с режиссёром Вадимом Абдрашитовым («Магнитные бури», «Плюмбум, или Опасная игра»). А помогут ему немецкий документалист Андреас Больм, кинорежиссёр Оксана Бычкова («Питер ФМ»), аниматор Сергей Меринов и уральский драматург Ярослава Пулинович.

– Главное, что я опять приехал в Екатеринбург, – рассказал Вадим Абдрашитов. – У меня с этим городом многое связано, здесь у меня хорошие друзья. Поэтому фестиваль позволит мне совмещать приятное с полезным – и общение, и просмотр кино. Да, я с огромным интересом посмотрю конкурсные программы, поскольку это молодое кино, а в последнее время я как раз занимаюсь молодыми кинематографистами. Поэтому мне очень важно узнать, что происходит и как снимают. У меня большие планы на фестиваль.

– Я люблю «Кинопробу» не только за кино, но и за огромную образовательную программу, – поделилась своими впечатлениями директор фестиваля Лилия Немченко. – Кроме того, у нас будет два огромных анимационных проекта – Дэвида Чаи и Сергея Меринова и большая документальная программа – показы, лаборатории, воркошопы. Пожелаю всем выдержки (смеётся).

Действительно, на «Кинопробе», кроме конкурсных показов, зрителей и участников ждёт насыщенная практическая часть. Так, в Доме кино можно будет увидеть мастер-классы Вадима Абдрашитова, Оксаны Бычковой, Сергея Меринова, Дэвида Чаи, Наталии Егоровой, Ярославы Пулинович и многих других. Кроме всего прочего, будет показан фильм памяти Миши Брусиловского, пройдёт программа анимации эстонского мультипликатора Прийта Пярна, а также состоится кураторский проект Петра Багрова – «Студенческие работы 1920–1960-х годов».

По традиции фестиваль-практикум открылся авторской премьерой. Вчера зрители увидели «Дрейден-сюиту» режиссёра Владимира Непевного. Это документальный фильм, посвящённый актёру Сергею Дрейдену (Донцову). И актёр, и режиссёр представили фильм сами, а затем долго со зрителями обсуждали картину.

Полная программа фильмов.