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Екатеринбурженка поразила жюри «Синей птицы»
2 декабря 2016, 18:58 / Культура
Карина занимается в цирковой студии воздушной гимнастики при Екатеринбургском цирке и планирует связать с ним свою жизнь. Фото: «Россия-1»
- Опубликовано в №226 от 03.12.2016
Екатеринбурженка Карина Ситдикова приняла участие во всероссийском проекте «Синяя птица» на телеканале «Россия-1». 12-летняя Карина занимается воздушной гимнастикой и представила жюри номер «Тема полёта».
Карина покорила жюри опасными элементами, которые она выполняла в кольце под самым потолком. Порой зрители с замиранием сердца смотрели, как Карина держалась за кольцо лишь одной стопой, выполняя при этом сложные технические элементы.
– Кто-то говорит, что цирк – это не искусство. Ещё какое искусство, особенно если на сцену выходит настоящий артист, большая личность. А вы большая личность. Сижу заворожённый, спасибо вам за это, – поделился своими впечатлениями Денис Мацуев.
Воздушной гимнастикой екатеринбурженка начала заниматься в шесть лет. Кольцо помогает ей справляться с жизненными страхами.
– У меня раньше были страхи, я боялась воды. Но когда я поняла, что могу легко и свободно работать в воздухе, то и в воде, наверное, могу себя спокойно чувствовать, – рассказала Карина.
Пока неизвестно, пройдёт ли екатеринбурженка в финал конкурса – это решится по результатам зрительского голосования на сайте телепроекта.
Справка «ОГ»
«Синяя птица» – всероссийский конкурс юных талантов, в котором принимают участие дети от 5 до 15 лет. Проект существует второй год, в нынешнем сезоне были отборочные туры в тридцати городах России.
Номинации
- Вокал – классический, народный и эстрадный;
- Игра на музыкальных инструментах – академических и народных;
- Хореография – классический балет, бальный и народный танец, акробатический рок-н-ролл;
- Оригинальный жанр – цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика.
Жюри
- Светлана Безродная, художественный руководитель «Вивальди-оркестра»;
- Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета имени Вагановой;
- Олег Погудин, исполнитель русских романсов;
- Денис Мацуев, пианист-виртуоз.