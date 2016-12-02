Екатеринбурженка поразила жюри «Синей птицы»

Карина занимается в цирковой студии воздушной гимнастики при Екатеринбургском цирке и планирует связать с ним свою жизнь. Фото: «Россия-1»

Опубликовано в №226 от 03.12.2016

Екатеринбурженка Карина Ситдикова приняла участие во всероссийском проекте «Синяя птица» на телеканале «Россия-1». 12-летняя Карина занимается воздушной гимнастикой и представила жюри номер «Тема полёта».

Карина покорила жюри опасными элементами, которые она выполняла в кольце под самым потолком. Порой зрители с замиранием сердца смотрели, как Карина держалась за кольцо лишь одной стопой, выполняя при этом сложные технические элементы.

– Кто-то говорит, что цирк – это не искусство. Ещё какое искусство, особенно если на сцену выходит настоящий артист, большая личность. А вы большая личность. Сижу заворожённый, спасибо вам за это, – поделился своими впечатлениями Денис Мацуев.

Воздушной гимнастикой екатеринбурженка начала заниматься в шесть лет. Кольцо помогает ей справляться с жизненными страхами.

– У меня раньше были страхи, я боялась воды. Но когда я поняла, что могу легко и свободно работать в воздухе, то и в воде, наверное, могу себя спокойно чувствовать, – рассказала Карина.

Пока неизвестно, пройдёт ли екатеринбурженка в финал конкурса – это решится по результатам зрительского голосования на сайте телепроекта.