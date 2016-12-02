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От народных брендов до нового кино

2 декабря 2016, 19:03 / Культура
В рамках культурного форума Владимир Путин провёл совместное заседание Совета при Президенте РФ по культуре и искусству и Совета при Президенте РФ по русскому языку.

В рамках культурного форума Владимир Путин провёл совместное заседание Совета при Президенте РФ по культуре и искусству и Совета при Президенте РФ по русскому языку.

  • Опубликовано в №226 от 03.12.2016

Сегодня – заключительный день V Санкт-Петербургского Международного культурного форума. Ключевыми темами Форума-2016 стали: подведение итогов Года российского кино, 125-летний юбилей композитора Сергея Прокофьева и 25-летие Содружества Независимых Государств. Тем не менее круг вопросов, которые подробно обсуждаются в эти три дня, намного шире. Наш регион в Санкт-Петербурге представляет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

О ремёслах и брендах

В первый день культурного форума состоялось сразу несколько мероприятий, посвящённых народным художественным промыслам (НХП). Главным событием в этой сфере стал Санкт-Петербургский международный ремесленный конгресс. В нашей стране взяли курс на восстановление и развитие этой сферы искусства, но по-настоящему нужных мероприятий за это время провели очень мало. Чем выгодно отличился от них нынешний конгресс? Актуальностью затронутых вопросов и приглашёнными гостями, которые являются непосредственными участниками процесса. На конгрессе собрались представители Министерства культуры, Министерства промышленности и торговли России, члены Ассоциации компаний интернет-торговли и Ассоциация лицензирования и мерчандайзинга, а также лидеры НХП нашей страны – «Павловопосадская платочная мануфактура», «Хохломская роспись», «Борисовская керамика». Вместе они обсудили вопросы активного продвижения продукции НХП и её системный сбыт, поддержку проведения фестивалей, межведомственной поддержки и создание партнёрских проектов с коммерческими компаниями и, конечно, вопросы продвижения брендов народных художественных промыслов.

От Прокофьева к Стравинскому

Известно, что 2016 год в России был также объявлен годом великого композитора Сергея Прокофьева, со дня рождения которого прошло 125 лет. И на культурном форуме было решено подвести итоги этого музыкального года. Все три дня в Санкт-Петербурге проходили мероприятия, посвящённые творчеству композитора. По этому случаю в Северную столицу приехал внук Сергея Прокофьева, английский электронный музыкант Габриэл Прокофьев. Он принял участие в симпозиуме «Прокофьев XXI век», где вместе с ведущими электронными и джазовыми исполнителями провёл мастер-классы, на которых каждый из участников отвечал на вопрос: оказало ли творчество Прокофьева влияние на то, чем живёт современная музыка?

А вот год Игоря Стравинского в России открылся мировой премьерой симфонической пьесы композитора «Погребальная песня». В рамках форума Мариинский театр во главе с Валерием Гергиевым представил пьесу 1908 года, долгое время считавшуюся утерянной.

Вместо «эффектной пустоты»

Вчера на форуме подвели итоги Года кино, результаты которого представляли деятели кинопроизводства в стране – режиссёры Фёдор Бондарчук и Алексей Учитель, директор Фонда кино Антон Малышев, продюсер Сергей Сельянов. Говорили не только об удачных премьерах года, а их немало, но и о том, что в Год кино стало очевидным, насколько большие проблемы с прокатом у российского кино именно сегодня. Сельянов заострил внимание на том, что два года назад тот же «Дуэлянт» мог собрать в прокате 500 тысяч долларов, тогда как сегодня его предел – 300 тысяч. Что объясняется длинным рядом причин, над которым надо серьёзно думать. Говорили об «эффектной пустоте» блокбастеров и о том, что российскому кино не нужно во всём копировать Запад, а надо бы вспомнить о лучших отечественных фильмах, таких как «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского, анимации нашего земляка Александра Петрова. Обсуждали возможное продолжение проекта по открытию в этом году кинозалов в небольших населённых пунктах, а также возрождение и развитие киноклубного движения – новых синематек, которые бы воспитали качественно нового зрителя – образованного, чуткого. Представили и новый образовательный кинопортал «Чапаев».

Но нас больше интересует мероприятие, которое состоится сегодня – это круглый стол «Развитие регионального кино в Российской Федерации». На нём оценят итоги стратегических сессий по развитию регионального кино, проведённые Союзом кинематографистов России в Якутске, Ярославле, Иркутске. В той же Якутии, мы помним, была построена мощная киностудия. Да, наша область в этих списках пока не значится, но сегодня на форуме должны обозначить территории, где ещё планируется провести такие стратегические сессии, так что и у нас надежда есть.

От первого лица

В рамках культурного форума Владимир Путин провёл совместное заседание Совета при Президенте РФ по культуре и искусству и Совета при Президенте РФ по русскому языку.

Вот ключевые высказывания президента:

  • Нам необходимы оригинальные форматы прочтения классики и в кино, и в театре, на телевидении, в социальных сетях. Это задача для мастеров культуры: суметь создать современные произведения, сохранив ценностное содержание оригинала, его морально-нравственный посыл, богатство и образность нашего языка.
  • Не пропустить премьеру, регулярно ходить на выставки, концерты классической музыки становится для наших граждан не просто правилом хорошего тона, а насущной потребностью.
  • Принцип свободы творчества незыблем, но у свободы есть и ответственность.
  • Любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона, мы так и будем делать. В то же время в самой творческой среде должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией.
  • Мы не так часто собираемся, сейчас хотелось бы услышать: кто, когда и что пытался запретить?
  • Число посетителей музеев достигло почти 120 млн человек в год. Я не знаю, в какой-то другой стране мира, сопоставимой по населению, есть ли такие показатели. Очень сомневаюсь.
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