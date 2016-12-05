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Настоящая красота

5 декабря 2016, 18:24 / Культура
Героиня фильма Юко Фукудо ещё не знает, что фильм с её участием получил приз. Кадр из фильма

Героиня фильма Юко Фукудо ещё не знает, что фильм с её участием получил приз. Кадр из фильма

  • Опубликовано в №227 от 06.12.2016

В Екатеринбурге подвели итоги «Кинопробы». С каждым годом у жюри «Кинопробы» усложняется задача – всё больше и больше достойных картин попадает в конкурсную программу. XIII фестиваль не исключение. Так, в этот раз жюри в составе Андреаса Больмы, Оксаны Бычковой, Сергея Меринова и Ярославы Пулинович под руководством Вадима Абдрашитова предстояло посмотреть 88 фильмов от 35 киношкол из 16 стран.

Главный приз в этом году достался режиссёру из Минска Виктору Красовскому. «Души мёртвые» – социальная драма о современной Беларуси.

– В этом фильме мы увидим Беларусь сегодня, здесь и сейчас, без прикрас, настоящую. Камера как бы подглядывает за обыденной жизнью современного предприятия. Противостояния в современной системе отношений в обществе, развенчание сте­реотипов и, главное, что такое настоящая красота, вот о чём этот фильм. Это фильм о людях и отношениях, о любви и предательстве, об истинной и мнимой красоте, – говорит про свой фильм режиссёр.

– Замечательно придуманная история, замечательно придуманная и дьявольски сложная технология работы и к тому же достойный сюжет, – отметил Вадим Абдрашитов. – В этой картине есть выстроенная мысль, молодец Виктор! Но наши оценки не вкусовые. Мы присуждали призы по качеству профессиональных достижений. Есть очень приличные работы, но, к сожалению, количество призов ограничено. В целом уровень работ высокий, но есть и проблемы. Главная – это проблема драматургии: что хочет сказать режиссёр и как он это говорит.

Многие призы в этом году остались в России, а приз за лучший неигровой дебют достался свердловчанке Наталье Саврас – за фильм «Счастье не за горами», рассказывающий о японской девушке, которая переехала в Пермь, чтобы стать балериной. Это дебютный фильм Натальи. В этом году её работа принимала участие в фестивале документального кино «Россия», но тогда взять приз не удалось.

– «Кинопроба» – самый родной для меня фестиваль. Я работала на нём девять лет, но только в этом году стала участником, – рассказывает «ОГ» Наталья. – Поэтому эта награда самая важная для меня. Я хотела её получить, но полной уверенности, конечно, не было. В моей категории было несколько сильных картин, и до последнего я ничего не знала. Но было неожиданно и очень приятно. После вручения Оксана Бычкова, Ярослава Пулинович, Сергей Меринов по очереди подошли ко мне и сказали, что по поводу моего фильма они не спорили и приняли единогласное решение. Главной героине фильма – Юко Фукудо – я пока не сообщила эту новость, но обязательно сделаю это в ближайшее время – она порадуется.

Также свердловчане традиционно взяли призы в анимации. Так, награда за лучший анимационный проект достался Оксане Кувалдиной за работу «Аляска», повествующую о легендах и верованиях индейцев Северной Америки, а лучший анимационный дебют, по версии жюри, представила Наталья Гропфель, которая тоже родом из Екатеринбурга.

Зрители также сделали свой выбор: Приз зрительских симпатий получил Ян Саске за фильм «Happy End» (Пражская школа кино FAMU). Школа FAMU – постоянный участник «Кинопробы», и вот уже несколько лет чехи лидируют по количеству выигранных призов среди иностранных участников.

Режиссёры – люди суеверные, и, наверное, кто-то верил и в магию цифр, но XIII фестиваль оказался успешным. Год за годом молодые ребята набивают руку на «Кинопробе», чтобы потом удивлять более строгих зрителей.

Победители

  • Гран-при. Виктор Красовский «Души мертвые», Центр современной культуры «Бегущая черепаха», Минск, Беларусь
  • Приз за лучшую программу киношколы. Школа-Студия анимационного кино «Шар», Москва, Россия
  • Приз за лучший анимационный дебют. Наталья Грофпель «Письма куклы», продюсерский центр «ВГИК-Дебют», Москва, Россия
  • Приз за лучший игровой дебют. Елзат Ескендир «Межсезонье», кинокомпания «Tanaris Production», Алматы, Казахстан
  • Приз за лучший неигровой дебют. Наталья Саврас «Счастье не за горами», кинокомпания «Снега», Екатеринбург, Россия
  • Приз за лучшую анимационную учебную работу. Ян Саске «Happy End», Школа кино и телевидения Академии драматических искусств (FAMU), Прага, Чехия
  • Приз за лучшую игровую учебную работу. Пётр Левченко «Машина», Высшие курсы сценаристов и режиссёров, Москва, Россия
  • Приз за лучшую неигровую учебную работу. Джульетта Мартиросян «Голубь», Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, Москва, Россия
  • Приз за лучший анимационный проект. Оксана Кувалдина «Аляска», Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург, Россия.
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