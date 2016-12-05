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«Голова татарки»: история возвращения

5 декабря 2016, 18:40 / Культура
Анфас и профиль скульптуры «Голова татарки». На фото видно, как работа пострадала за время пребывания в ограде университета, но с другой стороны, по утверждению специалистов, чётко прочитывается почерк скульптора. Фото: МИКЮИ / Павел Буторин

Анфас и профиль скульптуры «Голова татарки». На фото видно, как работа пострадала за время пребывания в ограде университета, но с другой стороны, по утверждению специалистов, чётко прочитывается почерк скульптора. Фото: МИКЮИ / Павел Буторин

  • Опубликовано в №227 от 06.12.2016

В Екатеринбургском музее истории камнерезного и ювелирного искусства на выставке «Возвращение легенды» впервые в России представили скульптуру Степана Эрьзи «Голова татарки».

8 ноября 2016 года исполнилось 140 лет со дня рождения известного советского скульптора Степана Эрьзи. Скульптор и художник (настоящая фамилия Нефёдов) родился в селе Баево (ныне Ардатовский район Республики Мордовия). После окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а также после работы в военном госпитале в годы Первой мировой войны Эрьзя по командировке Высшего совета народного хозяйства (1918 год) был отправлен на Урал для «обследования и срочной организации добычи мрамора, открытия мастерских и курсов инструкторов-мраморщиков при станции Мраморская (Полевской городской округ)». Именно там скульптор и поселился, и сразу начал работу с местным мрамором. В одном из писем он даже назвал Средний Урал «царством мрамора».

Всего за уральский период скульптор изготовил более двадцати работ, в том числе пять крупных монументов. Но, во-первых, ни одна скульптура Эрьзи в Екатеринбурге не сохранилась, а во-вторых, с каждой из них связана уж если не легенда, то история, как минимум. Чего только стоит судьба скульптуры «Освобождённый труд», пять лет украшавшей главную площадь Свердловска. Монумент не был принят горожанами и получил прозвище «Ванька голый» (за анатомические детали). В 1926 году скульптуру убрали с площади и, по одной из городских легенд, разбили на куски и утопили в Исети.

Художник скончался в Москве 24 ноября 1959 года. За свою долгую творческую жизнь он создал более 50 скульптур. Фото: степанэрьзя.рф

Подобная участь бесславной пропажи могла постичь и скульптуру «Голова татарки». Она была оставлена скульптором в начале 20-х годов в мастерской при художественно-промышленной школе (сейчас – здание Уральского государственного аграрного университета). По невыясненной причине Эрьзя не вывез её из Свердловска, когда уезжал на Кавказ. О дальнейшей судьбе «Головы» можно узнать из очерка уральского писателя и поэта Владимира Блинова «Молчание белого камня»: «В детстве, в 50-х

годах, посещая Дворец пионеров, я видел в ограде стоявшего напротив сельхозинститута белую головку, вмонтированную в кирпичную кладку… Увы, за долгие годы беломраморная головка была обезображена камнями, которые прицельно бросали несмышлёные пионеры, и вдобавок измазана чёрным гудроном, которым строители обливали стену для гидроизоляции».

В 2002 году Владимир Блинов уговорил ректора института изъять «Голову» из стены, но во время ремонта один из лаборантов отнёс скульптуру в Музей истории города, откуда она бесследно пропала. Оказалось, что рабочие приняли «Голову» за ненужный кусок камня и отправили на свалку. «Конец истории. Теперь «Голова татарки» сохранилась лишь на фотографическом снимке», – так заканчивал главу Блинов. Но случайностей, как известно, не бывает. «Голова» оказалась очень тяжёлой, и рабочие долго катили её ногами к свалке. Всю эту картину случайно увидел Павел Буторин – частный коллекционер и соучредитель фонда «MoMartfoundation». Собрав все деньги, которые были у него в кармане, – около 1000 рублей – он попросил рабочих отдать скульптуру и тем самым спас едва ли не единственное творение великого скульптора на Урале.

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