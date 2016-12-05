Екатеринбургский театр оперы и балета получил премию Минкульта РФ

Опубликовано в №227 от 06.12.2016

Санкт-Петербург. Екатеринбургский театр оперы и балета вошёл в число 17 культурных учреждений, которые получили от Министерства культуры России премиальные сертификаты на общую сумму 148 миллионов рублей. Список победителей на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме огласил глава ведомства Владимир Мединский.

Премия учреждениям, которые добились высоких показателей в привлечении внебюджетных доходов и эффективности работы, вручается второй год подряд. В 2015-м сумма денежного вознаграждения составляла 135 миллионов рублей, а в этом увеличена до 148 миллионов. Всего среди лауреатов премии этого года – 17 культурных учреждений и организаций: театры, филармонии, оркестры, творческие коллективы. 13 из них территориально принадлежат столице страны, ещё четыре премии достались Санкт-Петербургу, Ярославлю, Пскову и Екатеринбургу.

Так, наряду с екатеринбургским театром среди получателей – Театр имени Евгения Вахтангова, Русский народный хор имени Пятницкого, Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева и другие.