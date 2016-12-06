Евгений Цыганов впервые сыграл роль крупного исторического деятеля. Кадры из фильма «София». Режиссёр Алексей Андрианов

Опубликовано в №228 от 07.12.2016

На телеканале «Россия 1» завершился показ сериала «София». Масштабная историческая картина, рассказывающая о судьбе византийской принцессы Софии Палеолог, ставшей женой Иоанна III – Великого князя Московского, стала одним из ожидаемых сериалов 2016 года.

Снимать про Русь

Создатели российских сериалов довольно часто обращаются ко времени Древней Руси. Уже на следующий год запланировано восемь крупных проектов, посвящённых этой теме. Подобный интерес можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, богатая у России была история, и снимать, как говорится, не переснимать. Во-вторых, интересно порой погрузиться в бурное время дворцовых переворотов или, например, в XV век – посмотреть на костюмы, характеры героев, антураж. Попытаться представить, как это всё было. Сериал «София» действительно ждали. По подсчётам телеканала, всю неделю показа его смотрело более 20 процентов телеаудитории. Процент большой, а значит, есть интерес и к теме, и к страницам истории нашей страны.

София Никитчук в образе Елены Волошанки. Кадры из фильма «София». Режиссёр Алексей Андрианов

Сказка про сложное время

«София» – первая отечественная экранизация очень важного периода нашей истории, поэтому создатели отнеслись к историческому колориту с гроссмейстерской точностью. Честно говоря, это то, что сразу подкупает в сериале. Убранство палат, костюмы, посуда, мелкие детали украшений – всё, как в XV веке.

В основу сюжета положена история греческой красавицы Софии Палеолог (Мария Андреева), которая стала второй женой московского князя Ивана III (Евгений Цыганов). Сценарий, кстати, написала Елена Райская. Но сразу стоит сказать, что «София» – не учебник по истории, и искать здесь точные даты, имена, факты не стоит. «В фильме представлена художественная версия событий, которая в деталях может отступать от современной исторической концепции», – сказал как-то режиссёр фильма Алексей Андрианов. Сериал скорее походит на некую сказку, поэтому его что-то роднит со старшим заокеанским братом – «Игрой престолов». Драконов тут нет, но есть интриги, любовь, ненависть. Поэтому на экране то родных братьев сажают в казематы, то жестокие казни, то вполне тёплые отношения между Иваном и Софией. Слишком неоднозначное и сложное было то время, а значит, создать простую, прямолинейную картину, построенную лишь на сухих фактах, было нельзя.

Выдержать баланс

Многие отнеслись к сериалу как к документальному фильму, но другую цель преследуют данные проекты. Они не учат, а скорее развлекают. Но с другой стороны, через красивую картинку создателям удалось показать и серьёзную вещь – становление личности в истории государства. В этом плане создатели «Софии» смогли, наверное, выдержать баланс, которого порой не хватало другим историческим проектам – не сделать его слишком нудным, исторически неправдоподобным. Не уйти в нескончаемые интриги в условиях одной декорации, а попытаться показать развёрнутую картину того времени.

«София» в очередной раз подтверждает, что в России постепенно появляется конкурентоспособный кинопродукт. Да, не всё получается с первого раза, но попытку можно считать успешной.