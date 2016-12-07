Филипп Киркоров: «Стилистика балагана – в моей крови»

Шоу Киркорова – высокотехнологичное и многожанровое. Масштабы впечатляют: тонны техники, сцена-трансформер, сотни костюмов, 96 человек за сценой и 75 на ней. Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Опубликовано в №229 от 08.12.2016

Месяц назад в Екатеринбурге с аншлагом прошло шоу «Я» Филиппа Киркорова… Однако разговоры вокруг шоу до сих пор не утихли – кто-то не понимает шумихи и восторгов вокруг Киркорова, а кто-то ещё раз готов выложить немалые деньги (билеты стоили от 4 до 8 тысяч рублей) лишь бы вновь прикоснуться к завораживающему действу.

Так или иначе, даже скептики, которые считают, что Киркоров уже вышел из моды, готовы признать, что шоу уровня «Я» сегодня на российской сцене больше нет. Это настолько масштабный продукт, над созданием которого трудились лучшие в мире постановщики, что он покоряет даже тех, кому само по себе творчество поп-короля неблизко.

Поэтому мы решили обратиться к самому Филиппу Киркорову и узнать, как рождалось шоу, которое не оставляет равнодушным.

Солнечный ребёнок

– Шоу «Я» на данный момент, пожалуй, самое масштабное шоу в России. Рекордный бюджет, сотни костюмов и декораций, сильнейшая команда специалистов, причём не только из России. Как решились на этот грандиозный проект? Когда и как родилась его идея?

– Работать с таким режиссёром, как Франко Драгоне – это одновременно и громадная честь, и творческий вызов. Растёт уровень требований к самому себе. Самое простое перед премьерой шоу «Я» в Государственном Кремлёвском дворце – это было похудеть на 20 килограммов. О глубоком творческом процессе я уже молчу. В этом должно оставаться некоторое шаманство, чтобы наше шоу и дальше продолжало собирать аншлаги в каждом зале раз за разом. Ведь этот результат в конце концов и оправдывает все потраченные на постановку и репетиции силы.

Придумывая шоу «Я», Франко, конечно же, изучал и смотрел, что я делал раньше. Он утверждает, что я попробовал в своей творческой жизни практически все образы, но нигде он не увидел меня настоящего. Это не значит, что всё, что было до шоу «Я» – неправда, безусловно, нет. Но Франко захотел показать на сцене, говоря его словами, того солнечного ребёнка, которого он во мне увидел. И я был счастлив воплотить с ним эту идею на сцене.

– Шоу делал режиссёр-легенда – Франко Драгоне. Расскажите, как вы познакомились с ним?

– Нас с Франко познакомила Селин Дион. Я был покорён её шоу «A New Day» в постановке Драгоне. «Это просто мой режиссёр», – подумал тогда я. И уже планировал предложить ему поставить представление для меня. Но я не учёл одну «мелочь». У Франко жизнь расписана на годы вперёд. Я встал в очередь к мастеру. И только после шоу «ДРУGOY» мы наконец-то смогли поработать вместе. Франко – второй человек после Аллы, которому я безгранично доверяюсь в творчестве. Если Франко сказал сделать так, значит, будет так. И по-другому быть не может. У нас с Франко много общих точек соприкосновения. Одна из главных – цирк. Он придумал величайший и неподражаемый «Цирк дю Солей», представление которого я впервые увидел в 1998 году , когда впервые попал в Лас-Вегас с гастролями и у меня выдался выходной. Я сам внук цирковой артистки. Вся эта стилистика балагана в моей крови. Поэтому неудивительно, что мы с Франко понимаем, что хотим сказать на сцене, и доверяем друг другу. Это безумно дорого.

«Можно позволить себе нескромность»

– Шоу «Я» – очень личное. Неслучайно ведь даже называется именно так… Далеко не каждый исполнитель готов на такое откровение.

– Название как раз-таки родилось случайно, в игре ассоциаций в очень узком кругу. Первым его поддержал Франко. Я же немного смутился, но потом вспомнил, что уже было шоу «Я – не Рафаэль», да и вообще, приближаясь к юбилею, можно позволить себе некую нескромность.

– Франко Драгоне говорит о шоу «Я», что вы выходите на сцену не в образе, а таким, какой вы есть. Это действительно так?

– Раз так говорит Франко, значит, так и есть. Если серьёзно, то всегда есть разница между твоим лирическим персонажем на сцене и тобой за пределами концертного зала. Ведь все истории, которые рассказываешь, пусть даже ты пропускаешь их через себя, придуманы, как замки на песке. Но в случае конкретно с этим шоу разница между творческим и будничным «я» действительно минимальна.

– Давайте поговорим о других людях, которые работали над шоу. Ведь состав команды действительно впечатляет. Шоу отличается очень сильной, качественной хореографией…

– В свои 29 лет хореограф Тони Теста – уже легенда. Он успел поработать с Кайли Миноуг, Бритни Спирс, Джанет и Майклом Джексонами. Для шоу «Я» он превратил балет в отдельного полноценного персонажа спектакля, который привнёс на сцену своеобразный хаос. Всё это, чтобы в хореографии выразить одну из идей постановки: единое рождается из множества, уникальное «Я» создаётся душами разных людей, вовлечённых в творческий процесс.

– Ещё одна изюминка – это свет, который создавал Алан Лорти.

– Алан Лорти был художником по свету мюзикла «Notre-Dame de Paris». Какие ещё нужны комментарии или рекомендации? С помощью света он привнёс в наш спектакль удивительную простоту. Зритель видит не просто шоу, а живое кино на сцене.

– Сегодня на российской сцене никто больше не решается на проекты такого уровня. Как вы считаете – почему?

– Я не в первый раз ставлю свои программы в кризис. Не специально, конечно, но так складываются обстоятельства. Так было и c «Лучшим, любимым и только для Вас!» в 1998 году, и с «Юбилейными концертами. На бис!» в 2008-м. Так происходит и с шоу «Я» сейчас. Но этот проект доказывает, что нельзя оправдывать своё бездействие или бездарность кризисом или другими внешними обстоятельствами. Нужно следовать за мечтой и вести за собой зрителя, которому хочется особенно в непростые времена порадоваться, почувствовать душевное тепло вокруг и вспомнить, что такое любовь. Надо работать и требовать с себя – вот и вся планка.